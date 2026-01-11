Рятувальники доставляють технічну воду до обʼєктів життєзабезпечення Дружківки, 11 січня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

У прифронтовій Дружківці на Донеччині виникли перебої з водо- та електропостачанням через бойові дії й аварійні відключення. Щоб підтримати роботу об’єктів життєзабезпечення, рятувальники розпочали підвіз технічної води.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Як зазначили рятувальники, за минулу добу до Дружківки доставили 15 тисяч літрів технічної води. Її спрямували на об’єкти критичної інфраструктури, які постраждали через пошкодження мереж.

Напередодні диспетчер місцевого водоканалу інформував, що через аварійне відключення електропостачання вода в місто тимчасово не надходить. Коли зможуть відновити водопостачання невідомо. Комунальники лише зазначили, що треба усунути несправності. Також була інформація про відсутність світла в мікрорайоні Гірник через бойові дії.

Крім того, голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що внаслідок російських ударів у Дружківці пошкодили газогін.

У ДСНС додали, що підвіз води в прифронтові громади Донеччини триває щоденно, адже через обстріли водогони та інша критична інфраструктура регулярно зазнають пошкоджень.

Додамо, що 11 січня погода на Донеччині погіршується. Водіїв попереджають про ожеледицю.