Комунальники на дорогах Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Упродовж 11 січня на автошляхах у Донецькій області спостерігатимуть ожеледицю. Водіїв закликають бути максимально уважними, знижувати швидкість руху та дотримуватися безпечної дистанції.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

11 січня у Донецькій області — за даними гідрометцентру — очікується погіршення погодних умов. Так, у регіоні буде мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах — ожеледиця.

Очільник військової адміністрації запевнив, що комунальні служби та підрядні організації готові до ускладнення. Зокрема, наразі фахівці залучили 14 одиниць техніки та 18 працівників.

Серед іншого, у населених пунктах регіону чергують загалом 20 одиниць техніки.

“Усім залученим до процесу надані відповідні доручення, тримаємо це питання на контролі. Також звертаюсь до водіїв: будь ласка, будьте уважні на дорогах. Бережіть себе”, — написав Філашкін.

