У Краматорську та Слов’янську 12 січня зникне газ за двома адресами: чому та де саме

Богдан Комаровський
Від 12 січня у Краматорську та Слов’янську перекриють подачу газу за двома адресами. Фахівці проводитимуть профілактичні роботи, які потребують відключень. Коли саме відновлять — поки не прогнозують. 

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Там кажуть, що запланували ремонто-профілактичні роботи на об’єктах газорозподільчої системи. Внаслідок цього фахівці тимчасово перекриють подачу газу в Краматорську та Слов’янську. 

Так, з 12 січня у цих містах не буде блакитного палива за адресами:

  • вул. Паркова, буд. 107.;
  • вул. Центральна, буд. 4.

Після завершення робіт подачу газу обіцяють відновити у “найкоротший термін”. У компанії закликали з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей.

Нагадаємо, у Краматорську тимчасово можуть не працювати світлофори й вуличне освітлення. Водіїв і пішоходів просять бути обережними. 

