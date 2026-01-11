Підтримайте Вільне Радіо
Від 12 січня у Краматорську та Слов’янську перекриють подачу газу за двома адресами. Фахівці проводитимуть профілактичні роботи, які потребують відключень. Коли саме відновлять — поки не прогнозують.
Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.
Там кажуть, що запланували ремонто-профілактичні роботи на об’єктах газорозподільчої системи. Внаслідок цього фахівці тимчасово перекриють подачу газу в Краматорську та Слов’янську.
Так, з 12 січня у цих містах не буде блакитного палива за адресами:
Після завершення робіт подачу газу обіцяють відновити у “найкоротший термін”. У компанії закликали з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей.
Нагадаємо, у Краматорську тимчасово можуть не працювати світлофори й вуличне освітлення. Водіїв і пішоходів просять бути обережними.