Газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від 12 січня у Краматорську та Слов’янську перекриють подачу газу за двома адресами. Фахівці проводитимуть профілактичні роботи, які потребують відключень. Коли саме відновлять — поки не прогнозують.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Там кажуть, що запланували ремонто-профілактичні роботи на об’єктах газорозподільчої системи. Внаслідок цього фахівці тимчасово перекриють подачу газу в Краматорську та Слов’янську.

Так, з 12 січня у цих містах не буде блакитного палива за адресами:

вул. Паркова, буд. 107.;

вул. Центральна, буд. 4.

Після завершення робіт подачу газу обіцяють відновити у “найкоротший термін”. У компанії закликали з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей.

Нагадаємо, у Краматорську тимчасово можуть не працювати світлофори й вуличне освітлення. Водіїв і пішоходів просять бути обережними.