Світлофори. Ілюстративне фото: ПроМобільність

Перерва в роботі світлофорів і ліхтарів може відбуватися під час перебоїв з електропостачанням. Усе через встановлення на них спеціального обладнання, яке має зберегти їх від перепадів напруги.

Про це повідомили в Краматорській міській раді.

Фахівці Краматорського КП “Міськсвітло” встановлюють на світлофори й мережі зовнішнього освітлення реле напруги. Вони будуть автоматично вимикати обладнання за умови заниженої чи завищеної напруги. Проте після її стабілізації робота освітлення й світлофорів буде відновлена.

“У КП «Міськсвітло» наголошують, що обладнання зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів потребує стабільного електропостачання. За умов постійних коливань напруги воно швидко виходить з ладу, тому першочерговим завданням є збереження наявних ресурсів”, — зауважили в Краматорській міській раді.

Водночас в умовах нестабільної роботи світлофорів і вуличного освітлення водіїв закликали бути максимально обережними за кермом, а пішоходів дотримуватися всіх безпекових заходів: мати при собі ліхтарики, уникати повністю чорного або надто темного одягу, а також використовувати світловідбивні елементи.

