Укргідрометцентр попереджає про можливу ожеледицю на дорогах Донеччини: чи працюватимуть комунальники

Ожеледиця. Ілюстративне фото: Pixabay

У Донецькій області 9 січня фіксуватимуть значний дощ з мокрим снігом, тож можлива ожеледиця на дорогах. Влада регіону запевняє, що комунальники отримали доручення, тож за потреби візьмуться за розчищування автошляхів.

Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Від ранку 9 січня у регіоні фіксуватимуть значний дощ з мокрим снігом, тож внаслідок такої погоди на дорогах може виникнути ожеледиця. Водночас посадовець запевнив, що комунальні служби та підрядні організації у регіоні отримали відповідні доручення.

Так, у разі підтвердження складних погодних умов одразу почнуть роботи з розчищування покриття й посипки автошляхів протиожеледними матеріалами. Це стосуватиметься доріг державного та місцевого значення, а ще комунальних.

“Техніка зараз у режимі чергування, щоб за потреби швидко виїхати на проблемні ділянки. Тримаємо це питання на контролі, проте і водіїв прошу бути особливо уважними в ці дні”, — написав голова ОВА.

Зазначимо, що декілька днів тому на автошляхах Донецької області вже спостерігали ожеледицю. Тоді до роботи залучили 12 одиниць техніки та 14 фахівців.

