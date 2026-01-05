Водіїв Донеччини попередили про ожеледицю на дорогах: покриття вже розчищають

Комунальники розчищають дороги на Донеччині. Фото: Донецька ОВА

На автошляхах у Донецькій області спостерігається ожеледиця. Водіїв закликають бути максимально уважними, знижувати швидкість руху та дотримуватися безпечної дистанції.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, усі дороги регіону залишаються відкритими для проїзду попри ожеледицю. Однак водіїв закликають бути особливо уважними, знижувати швидкість і тримати дистанцію.

Комунальні служби вже обробляють і розчищають покриття, уточнив Філашкін. Наразі на автошляхах працюють 12 одиниць техніки та 14 фахівців.

“Маємо достатньо протиожеледних і паливно-мастильних матеріалів, щоб оперативно реагувати на ускладнення погоди. Працюємо у координації з громадами, рятувальниками, патрульною поліцією та підрядниками”, — розповів голова ОВА.

