ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У ніч з 4 по 5 січня російські загарбники атакували критичну інфраструктуру у кількох регіонах України, через що станом на ранок знеструмлені споживачі у Донецькій, Чернігівській та Харківській областях. Зокрема у Донецькій області під удар потрапив об’єкт генерації.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Місцева влада Дружківки повідомила про знеструмлення міста у ніч на 5 січня. Контакт-центр міста Краматорська також повідомив про часткове знеструмлення громади вночі.

“Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами”, — пишуть у Міненерго.

Там зазначили, що для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії, а також застосовуються обмеження споживання: у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Нагадаємо, російські загарбники після окупації Сіверська продовжують активні бойові дії у громаді. Зокрема військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ фіксують спроби окупантів просуватися до села Дронівка, аби взяти там під контроль прибережну частину річки Сіверський Донець.