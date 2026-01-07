Розчищення доріг від снігу. Фото: Донецька ОВА

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради на Донеччині оголосив тендер на прибирання снігу та посипання доріг протиожеледними матеріалами на 1 мільйон гривень для міста та навколишніх сіл на 2026 рік. Підрядник має виконувати роботи цілодобово у будь-які дні року, а оплата відбуватиметься по факту виконання.

Про відповідний тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з сайту публічних закупівель Prozorro.

За умовами тендеру, виконавець має працювати цілодобово у будь-які дні, включно з вихідними та святами. Його завдання — прибирати сніг і посипати дороги протиожеледними матеріалами. Оплата буде по факту виконання, тобто враховуватиметься кількість снігу, інтенсивність руху транспорту і стан доріг. Якщо снігу випаде менше або роботи будуть легшими, бюджет зекономить.

Роботи охоплюють не лише місто Миколаївка, але і ряд навколишніх сіл і смт: Райгородок, Селезнівка, Карпівка, Донецьке, Малинівка, Першомар’ївка, Тихонівка, Никонорівка, Оріхуватка, Юрківка, Рай-Олександрівка, Стародубівка і Пискунівка. Загальна довжина доріг, які треба очистити, становить понад 130 кілометрів.

Через повторні роботи на тих самих дорогах, усього підряднику потрібно прибрати 600 кілометрів дорожнього покриття від снігу і посипати 3,5 мільйона квадратних метрів доріг протиожеледними матеріалами.

Пропозиції від виконавців громада прийматиме до 13 січня 2026 року. Всі роботи мають виконати до кінця року.

Раніше ми розповідали, що влада Слов'янська визначила підрядника для утримання 10 кладовищ громади у 2026 році. Ці роботи виконуватиме КП "Контора похоронного обслуговування", яке також надаватиме ритуально-адміністративні послуги, зокрема визначатиме й надаватиме місця для поховання.