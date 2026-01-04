Влада Слов’янська знайшла підрядника, який утримуватиме 10 кладовищ громади у 2026 році: хто та скільки отримає

Кладовище. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Утримання десяти кладовищ у Слов’янську та селах його громади у 2026-му візьме на себе КП “Контора похоронного обслуговування”. Вони візьмуть на себе комплекс ритуально-адміністративних послуг, зокрема визначення й надання місць поховання. Скільки це коштувало — читайте далі.

Про тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з сайту публічних закупівель Prozorro.

За документами, знайти підрядника, який зміг би опікуватися десятьма кладовищами на території Слов’янської громади, вдалося з другої спроби. На попереднє замовлення — від 19 грудня 2025-го — ніхто не відгукнувся, тож цього разу посадовці домовилися напряму з КП “Контора похоронного обслуговування”.

За даними аналітичної системи YouControl, підприємство належить Слов’янській міськраді. Основний вид діяльності — організація поховань та суміжні до них послуги, зокрема, роздрібна торгівля.

Упродовж 2026 року комунальники відповідатимуть за утримання кладовищ у Мирному, Суханівці та Билбасівці та у Слов’янську — на вулицях Миколи Богуна, Медичній, Мостовій, Олекси Тихого, Українських воїнів, районах Славкурорту та Семенівці.

Від них вимагають:

визначати та надавати місця для поховання;

перевіряти й оформлювати документи на отримання місць поховання;

реєструвати та обліковувати місця поховання;

організовувати та управляти процесом поховання.

За все це “Контора похоронного обслуговування” отримає 664 280 гривень із бюджету громади.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2026–2027 роках. Так, Слов’янську повернули дату заснування в 1676 році — раніше йшлося про 1645.