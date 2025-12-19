Дерев'яний хрест з оздобленням. Ілюстративне фото: з сайту постачальника

Управління ЖКГ Слов’янської міської ВА оголосило тендер на утримання десяти кладовищ у населених пунктах громади в 2026 році. Виконавець повинен буде взяти на себе комплекс ритуально-адміністративних послуг, зокрема визначення й надання місць поховання.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Так, підрядник повинен буде опікуватись кладовищами у Мирному, Суханівці, Билбасівці та у самому Слов’янську — на вулицях Миколи Богуна, Медичній, Мостовій, Олекси Тихого, Українських воїнів, а також у районах Славкурорту та Семенівці.

Від підрядника вимагають протягом всього 2026 року на цих кладовищах:

визначати та надавати місця для поховання;

перевіряти й оформлювати документи на отримання місць поховання;

реєструвати та обліковувати місця поховання;

організовувати та управляти процесом поховання.

За все це Управління ЖКГ Слов’янської міської військової адмніністрації готове заплатити до 664 280 гривень із бюджету громади.

Закупівлю проводять за конкурентною процедурою, тому підрядники можуть подавати свої пропозиції. Переможе та, яка є найдешевшою та водночас відповідатиме всім вимогам замовника. Податися можна до 28 грудня 2025 року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2026–2027 роках. Так, Слов’янську повернули дату заснування в 1676 році — раніше йшлося про 1645.