Слов'янську повернули дату заснування — 1676 рік: чому змінили

Дорожній знак в сторону Слов'янська. Ілюстративне фото: "Реальна газета"

Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2026–2027 роках. Так, Слов’янську повернули дату заснування в 1676 році — раніше йшлося про 1645.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з картки законопроєкту №14203.

За документом, у 2026 році Слов’янськ відзначатиме своє 350-річчя — це офіційно підтверджує, що місто заснували у 1676-му. Вважалося, що місто є “давнішим” — у 2001-му постановою Кабміну затвердили датою заснування Слов’янська 1645 рік.

Раніше краєзнавець Ігор Гулько розповідав Вільному Радіо, що звертався до урядовців, Мінкульту та Інституту історії України, аби вони документально підтвердили колишню дату заснування. Однак там не змогли цього зробити.

За часів УРСР датою заснування міста Слов’янськ також вважали 1676 рік.

