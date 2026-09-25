Мешканців Миколаївської громади закликають повідомляти про виїзд за добу: як це зробити

Евакуація цивільних, вересень 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

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У Миколаївській міській військовій адміністрації закликали місцевих мешканців, які планують евакуюватися, завчасно інформувати про це рішення місцеву владу. Це потрібно, аби організувати подальшу допомогу громадянам та актуалізувати облікові дані.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської МВА.

Попереджати про виїзд із території громади або узагалі з Донецької області місцева влада закликає за 24 години: потрібно телефоном вказати ім’я, прізвище і по батькові, дату та напрямок виїзду (тобто куди саме вирушає людина). Окрім цього, потрібно залишити телефон для зворотного зв’язку.

Цю інформацію приймають за телефоном штабу евакуації Миколаївської громади:

+380-508-148-545 (доступний у Viber, WhatsApp та Telegram).

Також працює цілодобова гаряча лінія обласного call-центру стосовно евакуації, де можна отримати відповіді на свої запитання:

+380-800-500-121

+380-730-500-121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal).

Нагадаємо, напередодні на території Миколаївської громади побільшало нерухомості, офіційно визнаної знищеної унаслідок війни. До переліку додали ще 58 адрес приватних будинків, а також вісім — багатоквартирних. Власники цих будинків можуть подати заяви на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Журналісти Вільного Радіо опублікували повний перелік адрес, які з’явилися в переліку, в окремому матеріалі.