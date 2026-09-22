У Миколаївській громаді визнали знищеними будинки ще за 66 адресами (перелік)

На території Миколаївської громади побільшало нерухомості, офіційно визнаної знищеної унаслідок війни. До переліку додали ще 58 адрес приватних будинків, а також вісім — багатоквартирних. Власники цих будинків можуть подати заяви на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Публікуємо перелік нових адрес, які з’явилися у переліку.
Список визнаної знищеною нерухомості можна переглянути на офіційному сайті Миколаївської міської військової адміністрації.
Так, повністю і частково 18 вересня у Миколаївській громаді визнали знищеними багатоквартирні будинки за наступними адресами:
с. Донецьке, вул. Молодіжна, буд. 17;
м. Миколаївка, вул. Михайла Петренка, буд. 12 (всього 8 квартир);
м. Миколаївка, вул. Миру, буд. 2А (35 квартир);
м. Миколаївка, пров. Будівельників, буд. 9;
м. Миколаївка, пров. Незалежності, буд. 4 (8 квартир);
м. Миколаївка, пров. Зоряний, буд. 10;
м. Миколаївка, вул. Миру, буд. 22;
м. Миколаївка, вул. Січових стрільців, буд. 36 (12 квартир).
Водночас у приватному секторі визнали знищеними ще такі будинки:
м. Миколаївка, вул. Миколаївська, буд. 166;
м. Миколаївка, вул. Миколаївська, буд. 152;
м. Миколаївка, вул. Миколаївська, буд. 139;
м. Миколаївка, вул. Миколаївська, буд. 102;
м. Миколаївка, вул. Садова, буд. 15;
м. Миколаївка, вул. Енергетиків, буд. 9;
м. Миколаївка, вул. Колодія, буд. 25;
м. Миколаївка, вул. Колодія, буд. 38;
м. Миколаївка, вул. Колодія, буд. 32;
м. Миколаївка, вул. Колодія, буд. 36;
м. Миколаївка, вул. Колодія, буд. 14;
м. Миколаївка, вул. Єдності, буд. 14;
м. Миколаївка, пров. Андріївський, буд. 18;
м. Миколаївка, пров. Польовий, буд. 40а;
м. Миколаївка, пров. Польовий, буд. 12;
м. Миколаївка, вул. Воінів Афганців, буд. 32;
м. Миколаївка, вул. Будівельників, буд. 16;
м. Миколаївка, пров. Абрикосовий, буд. 5;
м. Миколаївка, пров. Абрикосовий, буд. 3;
с. Малинівка, вул. Миру, буд. 8;
с. Малинівка, вул. Миру, буд. 6;
с. Малинівка, вул. Центральна, буд. 22;
с. Малинівка, вул. Приозерна, буд. 2;
с. Тихонівка, вул. Центральна, буд. 8;
с. Тихонівка, вул. Центральна, буд. 3;
с. Тихонівка, вул. Центральна, буд. 21;
с. Тихонівка, вул. Центральна, буд. 15;
с. Стародубівка, вул. Робоча, буд. 19;
с. Стародубівка, вул. Робоча, буд. 85;
с. Стародубівка, вул. Робоча, буд. 53;
с. Стародубівка, вул. Робоча, буд. 21;
с. Стародубівка, вул. Робоча, буд. 42;
с. Пискунівка, вул. Корсунівська, буд. 11;
с. Пискунівка, вул. Нагорна, буд. 28;
с. Пискунівка, вул. Нагорна, буд. 21;
с. Пискунівка, вул. Нагорна, буд. 12;
с. Пискунівка, вул. Заовражна, буд. 13;
с. Пискунівка, вул. Заовражна, буд. 11;
с. Пискунівка, вул. Берегова, буд. 6;
с. Рай-Олександрівка, вул. Нова, буд. 16;
с. Рай-Олександрівка, вул. Нагірна, буд. 27;
с. Рай-Олександрівка, вул. Нагірна, буд. 20;
с. Рай-Олександрівка, вул. Молодіжна, буд. 9;
с. Рай-Олександрівка, вул. Молодіжна, буд. 25;
с. Рай-Олександрівка, вул. Зелена, буд. 8;
с. Рай-Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 7;
с. Рай-Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 50;
с. Рай-Олександрівка, вул. Дружби, буд. 8;
с. Рай-Олександрівка, вул. Дружби, буд. 10;
с. Рай-Олександрівка, вул. Дружби, буд. 7;
с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 46;
с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 44;
с. Рай-Олександрівка, вул. Центральна, буд. 95;
с. Рай-Олександрівка, вул. Центральна, буд. 11;
с. Рай-Олександрівка, вул. Центральна, буд. 2А;
с. Рай-Олександрівка, вул. Дальня, буд. 6;
Селище Райгородок, вул. Свободи, буд. 10;
с. Малинівка, вул. Центральна, буд. 18.
У Миколаївській міській ВА зазначили, що власники квартир за наведеними адресами, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.