У Миколаївській громаді визнали знищеними будинки ще за 66 адресами (перелік)

Пошкоджені російськими обстрілами будинки по вулиці Січових Стрільців у Миколаївці. Фото надане Вільному Радіо Володимиром Проскуніним

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На території Миколаївської громади побільшало нерухомості, офіційно визнаної знищеної унаслідок війни. До переліку додали ще 58 адрес приватних будинків, а також вісім — багатоквартирних. Власники цих будинків можуть подати заяви на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Публікуємо перелік нових адрес, які з’явилися у переліку.

Список визнаної знищеною нерухомості можна переглянути на офіційному сайті Миколаївської міської військової адміністрації.

Так, повністю і частково 18 вересня у Миколаївській громаді визнали знищеними багатоквартирні будинки за наступними адресами:

с. Донецьке, вул. Молодіжна, буд. 17;

м. Миколаївка, вул. Михайла Петренка, буд. 12 (всього 8 квартир);

м. Миколаївка, вул. Миру, буд. 2А (35 квартир);

м. Миколаївка, пров. Будівельників, буд. 9;

м. Миколаївка, пров. Незалежності, буд. 4 (8 квартир);

м. Миколаївка, пров. Зоряний, буд. 10;

м. Миколаївка, вул. Миру, буд. 22;

м. Миколаївка, вул. Січових стрільців, буд. 36 (12 квартир).

Водночас у приватному секторі визнали знищеними ще такі будинки:

м. Миколаївка, вул. Миколаївська, буд. 166;

м. Миколаївка, вул. Миколаївська, буд. 152;

м. Миколаївка, вул. Миколаївська, буд. 139;

м. Миколаївка, вул. Миколаївська, буд. 102;

м. Миколаївка, вул. Садова, буд. 15;

м. Миколаївка, вул. Енергетиків, буд. 9;

м. Миколаївка, вул. Колодія, буд. 25;

м. Миколаївка, вул. Колодія, буд. 38;

м. Миколаївка, вул. Колодія, буд. 32;

м. Миколаївка, вул. Колодія, буд. 36;

м. Миколаївка, вул. Колодія, буд. 14;

м. Миколаївка, вул. Єдності, буд. 14;

м. Миколаївка, пров. Андріївський, буд. 18;

м. Миколаївка, пров. Польовий, буд. 40а;

м. Миколаївка, пров. Польовий, буд. 12;

м. Миколаївка, вул. Воінів Афганців, буд. 32;

м. Миколаївка, вул. Будівельників, буд. 16;

м. Миколаївка, пров. Абрикосовий, буд. 5;

м. Миколаївка, пров. Абрикосовий, буд. 3;

с. Малинівка, вул. Миру, буд. 8;

с. Малинівка, вул. Миру, буд. 6;

с. Малинівка, вул. Центральна, буд. 22;

с. Малинівка, вул. Приозерна, буд. 2;

с. Тихонівка, вул. Центральна, буд. 8;

с. Тихонівка, вул. Центральна, буд. 3;

с. Тихонівка, вул. Центральна, буд. 21;

с. Тихонівка, вул. Центральна, буд. 15;

с. Стародубівка, вул. Робоча, буд. 19;

с. Стародубівка, вул. Робоча, буд. 85;

с. Стародубівка, вул. Робоча, буд. 53;

с. Стародубівка, вул. Робоча, буд. 21;

с. Стародубівка, вул. Робоча, буд. 42;

с. Пискунівка, вул. Корсунівська, буд. 11;

с. Пискунівка, вул. Нагорна, буд. 28;

с. Пискунівка, вул. Нагорна, буд. 21;

с. Пискунівка, вул. Нагорна, буд. 12;

с. Пискунівка, вул. Заовражна, буд. 13;

с. Пискунівка, вул. Заовражна, буд. 11;

с. Пискунівка, вул. Берегова, буд. 6;

с. Рай-Олександрівка, вул. Нова, буд. 16;

с. Рай-Олександрівка, вул. Нагірна, буд. 27;

с. Рай-Олександрівка, вул. Нагірна, буд. 20;

с. Рай-Олександрівка, вул. Молодіжна, буд. 9;

с. Рай-Олександрівка, вул. Молодіжна, буд. 25;

с. Рай-Олександрівка, вул. Зелена, буд. 8;

с. Рай-Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 7;

с. Рай-Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 50;

с. Рай-Олександрівка, вул. Дружби, буд. 8;

с. Рай-Олександрівка, вул. Дружби, буд. 10;

с. Рай-Олександрівка, вул. Дружби, буд. 7;

с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 46;

с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, буд. 44;

с. Рай-Олександрівка, вул. Центральна, буд. 95;

с. Рай-Олександрівка, вул. Центральна, буд. 11;

с. Рай-Олександрівка, вул. Центральна, буд. 2А;

с. Рай-Олександрівка, вул. Дальня, буд. 6;

Селище Райгородок, вул. Свободи, буд. 10;

с. Малинівка, вул. Центральна, буд. 18.

У Миколаївській міській ВА зазначили, що власники квартир за наведеними адресами, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.

У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 за номерами:

+38 (095) 82-09-480 — Білоусова Галина Іванівна (Рай-Олександрівський старостинський округ);

+38 (095) 69-89-818 — Денисенко Ігор Миколайович (Малинівський старостинський округ);

+38 (050) 47-42-925 — Дегтярьова Вікторія Володимирівна (Райгородоцький старостинський округ);

+38 (095) 13-91-816 — Селищева Анжела Вікторівна (м. Миколаївка);

+38 (099) 30-79-528 — Бондаренко Олексій Юрійович (м. Миколаївка);

+38 (050) 70-14-001 — Бистрицька Оксана Юріївна (м. Миколаївка);

+38 (099) 31-54-633 — гаряча лінія.

Нагадаємо, у Миколаївській громаді помітили кілька випадків, коли власникам знищеного житла телефонували люди, які називалися адвокатами. За кілька тисяч гривень вони пропонували “вести справу” та обіцяли отримання компенсації. Про подібні випадки знають і правозахисники. Вони наголошують: платити за такий супровід не потрібно, а якщо з оформленням документів виникають труднощі, можна отримати безоплатну допомогу.