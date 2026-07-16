Мешканців Мирноградської громади закликають пройти опитування для розробки стратегії розвитку

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Мирноградська міська військова адміністрація запустила онлайн-опитування серед жителів громади, яке допоможе визначити пріоритети майбутньої стратегії розвитку до 2027 року. Заповнити анкету можна до 22 липня включно, вона анонімна.

Про це повідомили у Мирноградській міській ВА.

У військовій адміністрації пояснили, що розробка документа пов’язана з двома чинниками. По-перше, державні норми зобов’язують кожну громаду мати стратегію розвитку, аби брати участь у проєктах та програмах підтримки. По-друге, у стратегії вдасться врахувати потреби мешканців, які проживають у різних регіонах України, та підготуватися до повоєнного відновлення і реінтеграції громади.

“На цьому етапі, розпочато опитування мешканців громади та представників бізнесу, що допоможе визначити основні проблеми, потреби та очікування внутрішньо переміщених осіб. Отримані результати будуть опрацьовані робочою групою з розробки Стратегії та використані при формування Стратегії розвитку”, — зазначили у Мирноградській МВА.

Там створили дві анкети: для бізнесу та для мешканців Мирноградської громади. За оцінкою військової адміністрації, опитування не триватиме більше 10 хвилин.

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Нагадаємо, напередодні влада Мирнограда оновила перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 57 адрес. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”.