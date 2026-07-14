Мирноград у березні 2026 року. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Влада Мирнограда оновила перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 57 адрес. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Публікуємо повний список.

Про нього журналісти Вільного Радіо дізналися із документа на сайті Мирноградської МВА.

Оновлений перелік знищеного житла містить 57 адрес, більшість з них — у самому Мирнограді. Однак є і будинки у селах Рівне та Красний Лиман. Так, йдеться про

с. Красний Лиман, вул. Байдукова 46;

м. Мирноград, вул. Белінського 54а;

м. Мирноград, пров. Бердянський 40;

м. Мирноград, вул. Ветеранів війни 18;

м. Мирноград, вул. Ветеранів війни 81;

м. Мирноград, вул. Волгоградська 20а;

м. Мирноград, вул. Волкова 13;

м. Мирноград, вул. Гвардейська 5;

м. Мирноград, вул. Гоголя 17;

м. Мирноград, вул. Гоголя 65;

м. Мирноград, вул. Горького 59;

м. Мирноград, вул. Гризодубової 5;

м. Мирноград, вул. Грушевського 57;

м. Мирноград, вул. Донська 12;

м. Мирноград, вул. Донська 24;

м. Мирноград, вул. Донська 38;

м. Мирноград, вул. Донська 50;

м. Мирноград, вул. Донська 70;

м. Мирноград, вул. Доценка 76;

м. Мирноград, вул. Кантемирова 2Е;

м. Мирноград, вул. Кантемирова 69;

м. Мирноград, вул. Кітченка 4;

м. Мирноград, вул. Комарова 73;

м. Мирноград, вул. Комарова 81;

м. Мирноград, вул. Легендарна 15;

м. Мирноград, вул. Легендарна 25;

м. Мирноград, пров. Львівський 9;

м. Мирноград, вул. Миру 40;

м. Мирноград, вул. Молодіжна 4;

м. Мирноград, вул. Молодіжна 6;

м. Мирноград, вул. Молодої Гвардії 16;

м. Мирноград, вул. Молокова 82;

м. Мирноград, вул. Молокова 90;

м. Мирноград, пров. Мостовий 2;

м. Мирноград, вул. Невського 22;

м. Мирноград, вул. Некрасова 22;

м. Мирноград, вул. Пугачова 48;

м. Мирноград, вул. Разіна 98;

м. Мирноград, вул. Разіна 130;

м. Мирноград, вул. Роздольна 17;

м. Мирноград, вул. Соборна 1;

м. Мирноград, вул. Соборна 88;

м. Мирноград, вул. Стрітенська 11;

м. Мирноград, вул. Стрітенська 19;

м. Мирноград, вул. Стрітенська 93;

м. Мирноград, вул. Суворова 10;

м. Мирноград, вул. Сумська 28;

м. Мирноград, вул. Травнева 40;

м. Мирноград, вул. Травнева 59;

м. Мирноград, вул. Фєвральська 10;

м. Мирноград, вул. Філатова 34;

м. Мирноград, вул. Челюскіна 142;

м. Мирноград, вул. Черніцина 7;

м. Мирноград, вул. Чкалова 13;

м. Мирноград, вул. Чкалова 15;

с. Рівне, вул. Шопена 4;

м. Мирноград, вул. Яснополянська 47.

У громаді також нагадали адресу електронної пошти, на яку необхідно надсилати документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації: [email protected].

Власники нерухомості за цими адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів: технічного паспорта, документа про право власності, витягу з Держреєстру речових прав, витягу про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка). Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо раніше також публікували оновлення списку знищеної нерухомості в Мирнограді. Тоді в перелік додали 44 адреси.