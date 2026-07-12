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У Мирноградській громаді оновили перелік обʼєктів, які визнали знищеними під час дистанційного обстеження. До списку додали ще 44 адреси. Власники цього житла можуть перевірити, чи потрапило їхнє майно до переліку.
Повний перелік адрес опублікували на офіційному сайті Мирноградської міської військової адміністрації.
За інформацією адміністрації, 11 липня оновили перелік об’єктів нерухомості, які визнали знищеними за результатами дистанційного обстеження. До нього внесли ще 44 адреси у Мирнограді. Йдеться про будинки за такими адресами:
У громаді також нагадали адресу електронної пошти, на яку необхідно надсилати документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації: [email protected].
Власники нерухомості за цими адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів: технічного паспорта, документа про право власності, витягу з Держреєстру речових прав, витягу про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка). Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.
Журналісти Вільного Радіо раніше також публікували оновлення списку знищеної нерухомості в Мирнограді. Тоді в перелік додали 109 адрес.