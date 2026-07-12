Пошкоджена обстрілами будівля в Мирнограді, літо 2024 року. Фото: Нацполіція

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У Мирноградській громаді оновили перелік обʼєктів, які визнали знищеними під час дистанційного обстеження. До списку додали ще 44 адреси. Власники цього житла можуть перевірити, чи потрапило їхнє майно до переліку.

Повний перелік адрес опублікували на офіційному сайті Мирноградської міської військової адміністрації.

За інформацією адміністрації, 11 липня оновили перелік об’єктів нерухомості, які визнали знищеними за результатами дистанційного обстеження. До нього внесли ще 44 адреси у Мирнограді. Йдеться про будинки за такими адресами:

вул. Бєлінського, 31;

вул. Бєлінського, 41;

вул. Бєлінського, 54;

вул. Бикова, 16;

вул. Ветеранів війни, 22 ;

вул. Власова Віктора, 2;

вул. Донська, 5;

вул. Донська, 32;

вул. Донська, 86;

вул. Донська, 110;

вул. Доценка, 92;

вул. Кітченка, 45;

вул. Колодязна, 96;

вул. Котляревського, 30;

вул. Курська, 15;

вул. Кутузова, 15;

пров. Львівський, 14;

вул. Нєкрасова, 6;

вул. Новаторська, 11;

пров. Переясловський, 26;

вул. Плєханова, 57;

вул. Плєханова, 61;

вул. Побєди, 8;

вул. Пугачова, 17;

вул. Пушкіна, 35;

вул. Пушкіна, 114;

вул. Разіна, 93;

вул. Світлий мкрн., 24;

вул. Соборна, 43;

вул. Соборна, 72;

вул. Соборна, 101;

вул. Стрітенська, 107;

вул. Стрітенська, 109;

вул. Східний мкрн., 10;

вул. Таганрогська, 23;

вул. Уфимська, 16;

вул. Франка, 4;

вул. Франка, 16;

вул. Франка, 18;

вул. Франка, 20;

вул. Цвєточна, 16;

вул. Челюскіна, 196;

вул. Шосейна, 51.

У громаді також нагадали адресу електронної пошти, на яку необхідно надсилати документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації: [email protected].

Власники нерухомості за цими адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів: технічного паспорта, документа про право власності, витягу з Держреєстру речових прав, витягу про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка). Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Журналісти Вільного Радіо раніше також публікували оновлення списку знищеної нерухомості в Мирнограді. Тоді в перелік додали 109 адрес.