Спеціалізована комісія 9 липня змогла підтвердити факт знищення будинків у Мирнограді та селі Красний Лиман ще за 109 адресами. Власники цього житла тепер зможуть звернутися за компенсаціями й отримати житлові сертифікати.
Новий список знищеного житла виклали на сайті Мирноградської МВА.
Список знищеної нерухомості в громаді поповнився такими адресами:
вул. Абрамця, 5;
вул. Автомобілістів, 13;
вул. Бєлінського, 31;
вул. Бєлінського, 41;
вул. Бєлінського, 54;
вул. Бєлінського, 110;
вул. Березова, 39;
вул. Бикова, 45;
вул. Бридька, 34;
пров. Больнічний, 21;
пров. Больнічний, 35;
вул. Брянська, 13;
вул. Ветеранів війни, 95;
вул. Ветеранська, 6;
вул. Ветеранська, 35;
вул. Власова В., 2;
вул. Власова В., 10;
вул. Волгоградська, 14;
вул. Гагаріна, 5;
вул. Гагаріна, 44;
вул. Гагаріна, 49;
вул. Гастело, 9;
вул. Гастело, 18;
пров. Героїв Чорнобилю, 12;
вул. Гризодубової, 2;
вул. Грушевського, 44;
вул. Гоголя, 10;
вул. Горького, 48;
вул. Горького, 82;
вул. Донська, 5;
вул. Донська, 46;
вул. Донська, 94;
вул. Донська, 106;
вул. Доценка, 23;
вул. Доценка, 60;
вул. Дружби, 23;
вул. Дружби, 50;
вул. Дударенка, 118а;
вул. Дударенка, 125;
вул. Дударенка, 126;
вул. Кантемирова, 68 (с. Красний Лиман);
вул. Кітченка, 79;
вул. Колодязна, 70;
вул. Комарова, 84;
вул. Комарова, 107;
пров. Копержинської, 15;
вул. Курська, 13;
вул. Лермонтова, 8;
пров. Маріупольський, 6;
вул. Мирноградська, 4;
вул. Миру, 40;
вул. Молодіжна, 8;
вул. Молодіжний мкрн, 19;
вул. Молокова, 100;
пров. Мостовий, 8а;
вул. Нєкрасова, 32;
пров. Парковий, 22;
вул. Плєханова, 67;
вул. Побєди, 16;
вул. Побєди, 48;
вул. Побєди, 72;
вул. Пугачова, 29;
вул. Пугачова, 33;
вул. Пушкіна, 31;
вул. Світлий, 29 мкрн (квартири з 1 по 60);
вул. Світлий, 37 мкрн (квартири з 1 по 60);
вул. Севастопольська, 34;
вул. Сєдова, 26;
вул. Сенна, 14;
вул. Сенна, 42;
вул. Сєрова, 72;
вул. Сенна, 14;
вул. Соборна, 49;
пров. Солов’яненка, 21;
пров. Солов’яненка, 25;
вул. Степна, 48;
вул. Степна, 50;
вул. Степна, 61;
вул. Стрітенська, 162;
вул. Стуса, 58;
вул. Сумська, 20;
вул. Тімірязєва, 2;
вул. Толстого, 29;
вул. Травнева, 32;
вул. Травнева, 36;
вул. Травнева, 38;
вул. Травнева, 64;
вул. Травнева, 66;
пров. Уральський, 6;
вул. Успенська, 35;
вул. Ушакова, 12;
вул. Філатова, 8;
вул. Філатова, 19;
вул. Філатова, 24;
вул. Філатова, 26;
вул. Філатова, 30;
вул. Цвєточна, 12;
вул. Челюскіна, 170;
вул. Шахтарська, 13;
вул. Шахтарська, 47;
вул. Шосейна, 47;
вул. Янтарна, 3;
вул. Яснополянська, 10;
вул. Яснополянська, 30;
вул. Яснополянська, 58;
вул. 8-го Марта, 29;
вул. 8-го Марта, 35;
вул. 8-го Марта, 57;
вул. 8-го Марта, 88.
Далі власникам нерухомості за цими адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради ([email protected]) скановані PDF-копії документів: технічного паспорта, документа про право власності, витягу з Держреєстру речових прав, витягу про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка). Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.
“Обов’язково: під час формування пакета документів та відправлення їх, присвоюйте ім’я файлів (наприклад: Іванов, вул. Квіткова, 2), а в темі повідомлення вказуйте Ваше прізвище та адресу. Відсутність ідентифікуючих даних про власника або адреси у вкладених файлах або темі повідомлення значно ускладнює пошук власника для нарахування сертифіката.
Файли направляються одним вкладенням по кожному об’єкту нерухомого майна (у разі, якщо у власності декілька об’єктів) і по кожному співвласнику окремо (у разі, якщо в об’єкта декілька власників). У разі виникнення питань, Комісія самостійно звернеться до власників або за номером телефону або на електронну пошту, яка вказана у Вашій заяві”, — закликають у Мирноградській міській ВА.