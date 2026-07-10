Руйнування в Мирнограді, березень 2026 року. Фото: Національна поліція

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Спеціалізована комісія 9 липня змогла підтвердити факт знищення будинків у Мирнограді та селі Красний Лиман ще за 109 адресами. Власники цього житла тепер зможуть звернутися за компенсаціями й отримати житлові сертифікати.

Новий список знищеного житла виклали на сайті Мирноградської МВА.

Список знищеної нерухомості в громаді поповнився такими адресами:

вул. Абрамця, 5;

вул. Автомобілістів, 13;

вул. Бєлінського, 31;

вул. Бєлінського, 41;

вул. Бєлінського, 54;

вул. Бєлінського, 110;

вул. Березова, 39;

вул. Бикова, 45;

вул. Бридька, 34;

пров. Больнічний, 21;

пров. Больнічний, 35;

вул. Брянська, 13;

вул. Ветеранів війни, 95;

вул. Ветеранська, 6;

вул. Ветеранська, 35;

вул. Власова В., 2;

вул. Власова В., 10;

вул. Волгоградська, 14;

вул. Гагаріна, 5;

вул. Гагаріна, 44;

вул. Гагаріна, 49;

вул. Гастело, 9;

вул. Гастело, 18;

пров. Героїв Чорнобилю, 12;

вул. Гризодубової, 2;

вул. Грушевського, 44;

вул. Гоголя, 10;

вул. Горького, 48;

вул. Горького, 82;

вул. Донська, 5;

вул. Донська, 46;

вул. Донська, 94;

вул. Донська, 106;

вул. Доценка, 23;

вул. Доценка, 60;

вул. Дружби, 23;

вул. Дружби, 50;

вул. Дударенка, 118а;

вул. Дударенка, 125;

вул. Дударенка, 126;

вул. Кантемирова, 68 (с. Красний Лиман);

вул. Кітченка, 79;

вул. Колодязна, 70;

вул. Комарова, 84;

вул. Комарова, 107;

пров. Копержинської, 15;

вул. Курська, 13;

вул. Лермонтова, 8;

пров. Маріупольський, 6;

вул. Мирноградська, 4;

вул. Миру, 40;

вул. Молодіжна, 8;

вул. Молодіжний мкрн, 19;

вул. Молокова, 100;

пров. Мостовий, 8а;

вул. Нєкрасова, 32;

пров. Парковий, 22;

вул. Плєханова, 67;

вул. Побєди, 16;

вул. Побєди, 48;

вул. Побєди, 72;

вул. Пугачова, 29;

вул. Пугачова, 33;

вул. Пушкіна, 31;

вул. Світлий, 29 мкрн (квартири з 1 по 60);

вул. Світлий, 37 мкрн (квартири з 1 по 60);

вул. Севастопольська, 34;

вул. Сєдова, 26;

вул. Сенна, 14;

вул. Сенна, 42;

вул. Сєрова, 72;

вул. Сенна, 14;

вул. Соборна, 49;

пров. Солов’яненка, 21;

пров. Солов’яненка, 25;

вул. Степна, 48;

вул. Степна, 50;

вул. Степна, 61;

вул. Стрітенська, 162;

вул. Стуса, 58;

вул. Сумська, 20;

вул. Тімірязєва, 2;

вул. Толстого, 29;

вул. Травнева, 32;

вул. Травнева, 36;

вул. Травнева, 38;

вул. Травнева, 64;

вул. Травнева, 66;

пров. Уральський, 6;

вул. Успенська, 35;

вул. Ушакова, 12;

вул. Філатова, 8;

вул. Філатова, 19;

вул. Філатова, 24;

вул. Філатова, 26;

вул. Філатова, 30;

вул. Цвєточна, 12;

вул. Челюскіна, 170;

вул. Шахтарська, 13;

вул. Шахтарська, 47;

вул. Шосейна, 47;

вул. Янтарна, 3;

вул. Яснополянська, 10;

вул. Яснополянська, 30;

вул. Яснополянська, 58;

вул. 8-го Марта, 29;

вул. 8-го Марта, 35;

вул. 8-го Марта, 57;

вул. 8-го Марта, 88.



Далі власникам нерухомості за цими адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради ([email protected]) скановані PDF-копії документів: технічного паспорта, документа про право власності, витягу з Держреєстру речових прав, витягу про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка). Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

“Обов’язково: під час формування пакета документів та відправлення їх, присвоюйте ім’я файлів (наприклад: Іванов, вул. Квіткова, 2), а в темі повідомлення вказуйте Ваше прізвище та адресу. Відсутність ідентифікуючих даних про власника або адреси у вкладених файлах або темі повідомлення значно ускладнює пошук власника для нарахування сертифіката.

Файли направляються одним вкладенням по кожному об’єкту нерухомого майна (у разі, якщо у власності декілька об’єктів) і по кожному співвласнику окремо (у разі, якщо в об’єкта декілька власників). У разі виникнення питань, Комісія самостійно звернеться до власників або за номером телефону або на електронну пошту, яка вказана у Вашій заяві”, — закликають у Мирноградській міській ВА.

Нагадаємо, попереднє оновлення списку знищеної нерухомості в Мирнограді відбулося у травні — тоді його поповнили 92 адреси. Журналісти Вільного Радіо розповідали, які саме, в окремому матеріалі.