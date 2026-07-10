Підтримати
RU
Підтримати

У Мирноградській громаді визнали знищеними будинки ще за 109 адресами: якими саме

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Спеціалізована комісія 9 липня змогла підтвердити факт знищення будинків у Мирнограді та селі Красний Лиман ще за 109 адресами. Власники цього житла тепер зможуть звернутися за компенсаціями й отримати житлові сертифікати.

Новий список знищеного житла виклали на сайті Мирноградської МВА.

Список знищеної нерухомості в громаді поповнився такими адресами:

  • вул. Абрамця, 5;
  • вул. Автомобілістів, 13;
  • вул. Бєлінського, 31;
  • вул. Бєлінського, 41;
  • вул. Бєлінського, 54;
  • вул. Бєлінського, 110;
  • вул. Березова, 39;
  • вул. Бикова, 45;
  • вул. Бридька, 34;
  • пров. Больнічний, 21;
  • пров. Больнічний, 35;
  • вул. Брянська, 13;
  • вул. Ветеранів війни, 95;
  • вул. Ветеранська, 6;
  • вул. Ветеранська, 35;
  • вул. Власова В., 2;
  • вул. Власова В., 10;
  • вул. Волгоградська, 14;
  • вул. Гагаріна, 5;
  • вул. Гагаріна, 44;
  • вул. Гагаріна, 49;
  • вул. Гастело, 9;
  • вул. Гастело, 18;
  • пров. Героїв Чорнобилю, 12;
  • вул. Гризодубової, 2;
  • вул. Грушевського, 44;
  • вул. Гоголя, 10;
  • вул. Горького, 48;
  • вул. Горького, 82;
  • вул. Донська, 5;
  • вул. Донська, 46;
  • вул. Донська, 94;
  • вул. Донська, 106;
  • вул. Доценка, 23;
  • вул. Доценка, 60;
  • вул. Дружби, 23;
  • вул. Дружби, 50;
  • вул. Дударенка, 118а;
  • вул. Дударенка, 125;
  • вул. Дударенка, 126;
  • вул. Кантемирова, 68 (с. Красний Лиман);
  • вул. Кітченка, 79;
  • вул. Колодязна, 70;
  • вул. Комарова, 84;
  • вул. Комарова, 107;
  • пров. Копержинської, 15;
  • вул. Курська, 13;
  • вул. Лермонтова, 8;
  • пров. Маріупольський, 6;
  • вул. Мирноградська, 4;
  • вул. Миру, 40;
  • вул. Молодіжна, 8;
  • вул. Молодіжний мкрн, 19;
  • вул. Молокова, 100;
  • пров. Мостовий, 8а;
  • вул. Нєкрасова, 32;
  • пров. Парковий, 22;
  • вул. Плєханова, 67;
  • вул. Побєди, 16;
  • вул. Побєди, 48;
  • вул. Побєди, 72;
  • вул. Пугачова, 29;
  • вул. Пугачова, 33;
  • вул. Пушкіна, 31;
  • вул. Світлий, 29 мкрн (квартири з 1 по 60);
  • вул. Світлий, 37 мкрн (квартири з 1 по 60);
  • вул. Севастопольська, 34;
  • вул. Сєдова, 26;
  • вул. Сенна, 14;
  • вул. Сенна, 42;
  • вул. Сєрова, 72;
  • вул. Сенна, 14;
  • вул. Соборна, 49;
  • пров. Солов’яненка, 21;
  • пров. Солов’яненка, 25;
  • вул. Степна, 48;
  • вул. Степна, 50;
  • вул. Степна, 61;
  • вул. Стрітенська, 162;
  • вул. Стуса, 58;
  • вул. Сумська, 20;
  • вул. Тімірязєва, 2;
  • вул. Толстого, 29;
  • вул. Травнева, 32;
  • вул. Травнева, 36;
  • вул. Травнева, 38;
  • вул. Травнева, 64;
  • вул. Травнева, 66;
  • пров. Уральський, 6;
  • вул. Успенська, 35;
  • вул. Ушакова, 12;
  • вул. Філатова, 8;
  • вул. Філатова, 19;
  • вул. Філатова, 24;
  • вул. Філатова, 26;
  • вул. Філатова, 30;
  • вул. Цвєточна, 12;
  • вул. Челюскіна, 170;
  • вул. Шахтарська, 13;
  • вул. Шахтарська, 47;
  • вул. Шосейна, 47;
  • вул. Янтарна, 3;
  • вул. Яснополянська, 10;
  • вул. Яснополянська, 30;
  • вул. Яснополянська, 58;
  • вул. 8-го Марта, 29;
  • вул. 8-го Марта, 35;
  • вул. 8-го Марта, 57;
  • вул. 8-го Марта, 88.

Далі власникам нерухомості за цими адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради ([email protected]) скановані PDF-копії документів: технічного паспорта, документа про право власності, витягу з Держреєстру речових прав, витягу про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка). Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

“Обов’язково: під час формування пакета документів та відправлення їх, присвоюйте ім’я файлів (наприклад: Іванов, вул. Квіткова, 2), а в темі повідомлення вказуйте Ваше прізвище та адресу. Відсутність ідентифікуючих даних про власника або адреси у вкладених файлах або темі повідомлення значно ускладнює пошук власника для нарахування сертифіката.

Файли направляються одним вкладенням по кожному об’єкту нерухомого майна (у разі, якщо у власності декілька об’єктів) і по кожному співвласнику окремо (у разі, якщо в об’єкта декілька власників). У  разі виникнення питань, Комісія самостійно звернеться до власників або за номером телефону або на електронну пошту, яка вказана у Вашій заяві”, — закликають у Мирноградській міській ВА.

Нагадаємо, попереднє оновлення списку знищеної нерухомості в Мирнограді відбулося у травні — тоді його поповнили 92 адреси. Журналісти Вільного Радіо розповідали, які саме, в окремому матеріалі.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...