У Мирнограді визнали знищеними будинки ще за 92 адресами (СПИСОК)

Богдан Комаровський
Спеціалізована комісія змогла підтвердити факт знищення домівок у Мирнограді ще за 92 адресами. Їхня загальна кількість сягнула вже понад 1,6 тисячі — це лише у самому місті. Власники житла можуть просити про поновлення розгляду заяв на компенсації, а згодом отримати житловий сертифікат. 

Про оновлення в списках знищеного житла пишуть на сайті Мирноградської МВА.

За документом, до переліку додали ще 92 адреси у Мирнограді, за якими спеціалізована комісія змогла підтвердити руйнування будинків. Йдеться про:

  • вул. Бєлінського, 83;
  • вул. Бєлінського, 216;
  • пров. Больнічний, 20;
  • вул. Брянська, 11;
  • вул. Весела, 5;
  • вул. Ветеранів війни, 84;
  • вул. Вишнева, 28;
  • вул. Вишнева, 98;
  • вул. Власова В., 14;
  • вул. Гірнична, 12;
  • вул. Гоголя, 15;
  • вул. Дударенка, 106;
  • вул. Дударенка, 152;
  • м-р. Західний, 55;
  • вул. Калинова, 34;
  • вул. Квартал 40, 11;
  • вул. Кітченка, 69;
  • вул. Колодязна, 78;
  • вул. Легендарна, 21;
  • вул. Легендарна, 27;
  • вул. Лермонтова, 14;
  • вул. Миру, 69;
  • м-р Молодіжний, 9;
  • м-р Молодіжний, 15;
  • вул. Молодої Гвардії, 36;
  • вул. Невського, 6;
  • вул. Нєкрасова, 45;
  • пров. Переясловський, 21;
  • вул. Плєханова, 68;
  • вул. Плєханова, 73;
  • вул. Побєди, 12а;
  • пров. Прокоф’єва, 19;
  • вул. Пушкіна, 36;
  • вул. Революції Гідності, 25;
  • вул. Різдва Христова, 1;
  • вул. Сєрова, 91;
  • вул. Сільська, 7;
  • вул. Сільська, 8;
  • вул. Соборна, 47;
  • вул. Соборна, 64;
  • пров. Стандартний, 25;
  • вул. Степна, 18;
  • вул. Степна, 51;
  • вул. Степна, 53;
  • вул. Степна, 54;
  • вул. Степна, 55;
  • вул. Степна, 56;
  • вул. Степна, 57;
  • вул. Степна, 62;
  • вул. Степна, 66;
  • вул. Стрітенська, 165;
  • вул. Стуса, 19;
  • м-р. Східний, 10 (тільки квартири №1-15 та №76-90);
  • вул. Тімірязєва, 84;
  • вул. Тополина, 63;
  • вул. Торгова, 19;
  • вул. Урожайна, 56;
  • вул. Філатова, 48;
  • вул. Чайкіної Лізи, 7;
  • вул. Чайкіної Лізи, 8;
  • вул. Чайкіної Лізи, 11;
  • вул. Чайкіної Лізи, 16;
  • вул. Чайкіної Лізи, 19;
  • вул. Чайкіної Лізи, 22;
  • вул. Чайкіної Лізи, 23;
  • вул. Чайкіної Лізи, 25;
  • вул. Чайкіної Лізи, 29а;
  • вул. Чайкіної Лізи, 34;
  • вул. Чайкіної Лізи, 41;
  • вул. Чайкіної Лізи, 47;
  • вул. Чайкіної Лізи, 49;
  • вул. Чайкіної Лізи, 51;
  • вул. Чайкіної Лізи, 53;
  • вул. Чайкіної Лізи, 61А;
  • вул. Чернишова, 19;
  • вул. Чернишова, 22;
  • вул. Чернишова, 59;
  • вул. Чернишова, 65;
  • вул. Чернишова, 71;
  • вул. Чернігівська, 12;
  • вул. Чернігівська, 16;
  • вул. Чернігівська, 17;
  • вул. Чернігівська, 19;
  • вул. Чернігівська, 20;
  • вул. Чернігівська, 22;
  • вул. Чехова, 2;
  • вул. Чехова, 4;
  • вул. Чехова, 14;
  • вул. Чехова, 16;
  • вул. Чехова, 18;
  • вул. Яснополянська, 38;
  • вул. 8-го Березня, 121.

Людей, чия нерухомість потрапила до списку, закликали надіслати на електронну пошту Управління комунальної власності Мирноградської міської ради ([email protected]) скановані PDF копії наступних документів:

  • технічний паспорт на квартиру/будинок;
  • документ, що підтверджує право власності на квартиру/будинок (договір купівлі-продажу, дарування, спадщина, приватизація…);
  • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • витяг про відсутність судимості;
  • паспорт (1 сторінка) власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна.

Це потрібно для поновлення розгляду заяв та формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

“Обов’язково: під час формування пакета документів та відправлення їх, присвоюйте ім’я файлів (наприклад: Іванов, вул. Квіткова, 2), а в темі повідомлення вказуйте Ваше прізвище та адресу. Відсутність ідентифікуючих даних про власника або адреси у вкладених файлах або темі повідомлення значно ускладнює пошук власника для нарахування сертифіката.

Файли направляються одним вкладенням по кожному об’єкту нерухомого майна (у разі, якщо у власності декілька об’єктів) і по кожному співвласнику окремо (у разі, якщо в об’єкта декілька власників). У  разі виникнення питань, Комісія самостійно звернеться до власників або за номером телефону або на електронну пошту, яка вказана у Вашій заяві”, — закликали в Мирноградській міській ВА.

Нагадаємо, на 18 травня у Мирноградській громаді визнали зруйнованою нерухомість за 1672 адресами у самому Мирнограді, а також у селах Рівне, Сухецьке та Красний Лиман: перелік цих будинків тепер доступний для перегляду онлайн.

