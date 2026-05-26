Спеціалізована комісія змогла підтвердити факт знищення домівок у Мирнограді ще за 92 адресами. Їхня загальна кількість сягнула вже понад 1,6 тисячі — це лише у самому місті. Власники житла можуть просити про поновлення розгляду заяв на компенсації, а згодом отримати житловий сертифікат.
Про оновлення в списках знищеного житла пишуть на сайті Мирноградської МВА.
За документом, до переліку додали ще 92 адреси у Мирнограді, за якими спеціалізована комісія змогла підтвердити руйнування будинків. Йдеться про:
вул. Бєлінського, 83;
вул. Бєлінського, 216;
пров. Больнічний, 20;
вул. Брянська, 11;
вул. Весела, 5;
вул. Ветеранів війни, 84;
вул. Вишнева, 28;
вул. Вишнева, 98;
вул. Власова В., 14;
вул. Гірнична, 12;
вул. Гоголя, 15;
вул. Дударенка, 106;
вул. Дударенка, 152;
м-р. Західний, 55;
вул. Калинова, 34;
вул. Квартал 40, 11;
вул. Кітченка, 69;
вул. Колодязна, 78;
вул. Легендарна, 21;
вул. Легендарна, 27;
вул. Лермонтова, 14;
вул. Миру, 69;
м-р Молодіжний, 9;
м-р Молодіжний, 15;
вул. Молодої Гвардії, 36;
вул. Невського, 6;
вул. Нєкрасова, 45;
пров. Переясловський, 21;
вул. Плєханова, 68;
вул. Плєханова, 73;
вул. Побєди, 12а;
пров. Прокоф’єва, 19;
вул. Пушкіна, 36;
вул. Революції Гідності, 25;
вул. Різдва Христова, 1;
вул. Сєрова, 91;
вул. Сільська, 7;
вул. Сільська, 8;
вул. Соборна, 47;
вул. Соборна, 64;
пров. Стандартний, 25;
вул. Степна, 18;
вул. Степна, 51;
вул. Степна, 53;
вул. Степна, 54;
вул. Степна, 55;
вул. Степна, 56;
вул. Степна, 57;
вул. Степна, 62;
вул. Степна, 66;
вул. Стрітенська, 165;
вул. Стуса, 19;
м-р. Східний, 10 (тільки квартири №1-15 та №76-90);
вул. Тімірязєва, 84;
вул. Тополина, 63;
вул. Торгова, 19;
вул. Урожайна, 56;
вул. Філатова, 48;
вул. Чайкіної Лізи, 7;
вул. Чайкіної Лізи, 8;
вул. Чайкіної Лізи, 11;
вул. Чайкіної Лізи, 16;
вул. Чайкіної Лізи, 19;
вул. Чайкіної Лізи, 22;
вул. Чайкіної Лізи, 23;
вул. Чайкіної Лізи, 25;
вул. Чайкіної Лізи, 29а;
вул. Чайкіної Лізи, 34;
вул. Чайкіної Лізи, 41;
вул. Чайкіної Лізи, 47;
вул. Чайкіної Лізи, 49;
вул. Чайкіної Лізи, 51;
вул. Чайкіної Лізи, 53;
вул. Чайкіної Лізи, 61А;
вул. Чернишова, 19;
вул. Чернишова, 22;
вул. Чернишова, 59;
вул. Чернишова, 65;
вул. Чернишова, 71;
вул. Чернігівська, 12;
вул. Чернігівська, 16;
вул. Чернігівська, 17;
вул. Чернігівська, 19;
вул. Чернігівська, 20;
вул. Чернігівська, 22;
вул. Чехова, 2;
вул. Чехова, 4;
вул. Чехова, 14;
вул. Чехова, 16;
вул. Чехова, 18;
вул. Яснополянська, 38;
вул. 8-го Березня, 121.
Людей, чия нерухомість потрапила до списку, закликали надіслати на електронну пошту Управління комунальної власності Мирноградської міської ради ([email protected]) скановані PDF копії наступних документів:
технічний паспорт на квартиру/будинок;
документ, що підтверджує право власності на квартиру/будинок (договір купівлі-продажу, дарування, спадщина, приватизація…);
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
Це потрібно для поновлення розгляду заяв та формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.
“Обов’язково: під час формування пакета документів та відправлення їх, присвоюйте ім’я файлів (наприклад: Іванов, вул. Квіткова, 2), а в темі повідомлення вказуйте Ваше прізвище та адресу. Відсутність ідентифікуючих даних про власника або адреси у вкладених файлах або темі повідомлення значно ускладнює пошук власника для нарахування сертифіката.
Файли направляються одним вкладенням по кожному об’єкту нерухомого майна (у разі, якщо у власності декілька об’єктів) і по кожному співвласнику окремо (у разі, якщо в об’єкта декілька власників). У разі виникнення питань, Комісія самостійно звернеться до власників або за номером телефону або на електронну пошту, яка вказана у Вашій заяві”, — закликали в Мирноградській міській ВА.