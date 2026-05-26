Мирноград у березні 2026 року. Ілюстративне фото: з російських джерел

Спеціалізована комісія змогла підтвердити факт знищення домівок у Мирнограді ще за 92 адресами. Їхня загальна кількість сягнула вже понад 1,6 тисячі — це лише у самому місті. Власники житла можуть просити про поновлення розгляду заяв на компенсації, а згодом отримати житловий сертифікат.

Про оновлення в списках знищеного житла пишуть на сайті Мирноградської МВА.

За документом, до переліку додали ще 92 адреси у Мирнограді, за якими спеціалізована комісія змогла підтвердити руйнування будинків. Йдеться про:

вул. Бєлінського, 83;

вул. Бєлінського, 216;

пров. Больнічний, 20;

вул. Брянська, 11;

вул. Весела, 5;

вул. Ветеранів війни, 84;

вул. Вишнева, 28;

вул. Вишнева, 98;

вул. Власова В., 14;

вул. Гірнична, 12;

вул. Гоголя, 15;

вул. Дударенка, 106;

вул. Дударенка, 152;

м-р. Західний, 55;

вул. Калинова, 34;

вул. Квартал 40, 11;

вул. Кітченка, 69;

вул. Колодязна, 78;

вул. Легендарна, 21;

вул. Легендарна, 27;

вул. Лермонтова, 14;

вул. Миру, 69;

м-р Молодіжний, 9;

м-р Молодіжний, 15;

вул. Молодої Гвардії, 36;

вул. Невського, 6;

вул. Нєкрасова, 45;

пров. Переясловський, 21;

вул. Плєханова, 68;

вул. Плєханова, 73;

вул. Побєди, 12а;

пров. Прокоф’єва, 19;

вул. Пушкіна, 36;

вул. Революції Гідності, 25;

вул. Різдва Христова, 1;

вул. Сєрова, 91;

вул. Сільська, 7;

вул. Сільська, 8;

вул. Соборна, 47;

вул. Соборна, 64;

пров. Стандартний, 25;

вул. Степна, 18;

вул. Степна, 51;

вул. Степна, 53;

вул. Степна, 54;

вул. Степна, 55;

вул. Степна, 56;

вул. Степна, 57;

вул. Степна, 62;

вул. Степна, 66;

вул. Стрітенська, 165;

вул. Стуса, 19;

м-р. Східний, 10 (тільки квартири №1-15 та №76-90);

вул. Тімірязєва, 84;

вул. Тополина, 63;

вул. Торгова, 19;

вул. Урожайна, 56;

вул. Філатова, 48;

вул. Чайкіної Лізи, 7;

вул. Чайкіної Лізи, 8;

вул. Чайкіної Лізи, 11;

вул. Чайкіної Лізи, 16;

вул. Чайкіної Лізи, 19;

вул. Чайкіної Лізи, 22;

вул. Чайкіної Лізи, 23;

вул. Чайкіної Лізи, 25;

вул. Чайкіної Лізи, 29а;

вул. Чайкіної Лізи, 34;

вул. Чайкіної Лізи, 41;

вул. Чайкіної Лізи, 47;

вул. Чайкіної Лізи, 49;

вул. Чайкіної Лізи, 51;

вул. Чайкіної Лізи, 53;

вул. Чайкіної Лізи, 61А;

вул. Чернишова, 19;

вул. Чернишова, 22;

вул. Чернишова, 59;

вул. Чернишова, 65;

вул. Чернишова, 71;

вул. Чернігівська, 12;

вул. Чернігівська, 16;

вул. Чернігівська, 17;

вул. Чернігівська, 19;

вул. Чернігівська, 20;

вул. Чернігівська, 22;

вул. Чехова, 2;

вул. Чехова, 4;

вул. Чехова, 14;

вул. Чехова, 16;

вул. Чехова, 18;

вул. Яснополянська, 38;

вул. 8-го Березня, 121.

Людей, чия нерухомість потрапила до списку, закликали надіслати на електронну пошту Управління комунальної власності Мирноградської міської ради ([email protected]) скановані PDF копії наступних документів:

технічний паспорт на квартиру/будинок;

документ, що підтверджує право власності на квартиру/будинок (договір купівлі-продажу, дарування, спадщина, приватизація…);

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

витяг про відсутність судимості;

паспорт (1 сторінка) власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна.

Це потрібно для поновлення розгляду заяв та формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

“Обов’язково: під час формування пакета документів та відправлення їх, присвоюйте ім’я файлів (наприклад: Іванов, вул. Квіткова, 2), а в темі повідомлення вказуйте Ваше прізвище та адресу. Відсутність ідентифікуючих даних про власника або адреси у вкладених файлах або темі повідомлення значно ускладнює пошук власника для нарахування сертифіката.

Файли направляються одним вкладенням по кожному об’єкту нерухомого майна (у разі, якщо у власності декілька об’єктів) і по кожному співвласнику окремо (у разі, якщо в об’єкта декілька власників). У разі виникнення питань, Комісія самостійно звернеться до власників або за номером телефону або на електронну пошту, яка вказана у Вашій заяві”, — закликали в Мирноградській міській ВА.

Нагадаємо, на 18 травня у Мирноградській громаді визнали зруйнованою нерухомість за 1672 адресами у самому Мирнограді, а також у селах Рівне, Сухецьке та Красний Лиман: перелік цих будинків тепер доступний для перегляду онлайн.