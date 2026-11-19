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Сіверська міська військова адміністрація розпочала громадське обговорення проєкту Програми економічного і соціального розвитку громади на 2027 рік. У поточній версії документа на допомогу переселенцям, ветеранам та загалом на соціальний захист закладають понад 8,8 мільйона гривень, ще понад 2,2 — на підтримку сім’ї, дітей і молоді. Пропозиції й зауваження приймають на електронну пошту до 16 грудня 2026 року. Розповідаємо, як можна висловитись та де ознайомитись із програмою.

Про початок громадського обговорення повідомили у пресслужбі Сіверської міської військової адміністрації.

Ознайомитися з текстом проєкту програми можна за посиланням. Надіслати зауваження мають можливість мешканці громади, переселенці, евакуйовані жителі, представники громадських об’єднань та інші зацікавлені. Їх подають на електронну адресу адміністрації:

У листі потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові (якщо є), контактний номер телефону й зміст пропозицій. Анонімні звернення адміністрація не реєструватиме й не розглядатиме.

У документі наразі найбільші видатки закладені на житлове господарство, комунальну інфраструктуру та енергозабезпечення (11 011 046 грн, соціальний захист, підтримку ВПО та ветеранів (8 836 604 грн) і захист населення від надзвичайних ситуацій (6 210 000 грн).

У Сіверській міській військовій адміністрації пояснили, що нині серед пріоритетів програми — соціальний захист населення, підтримка переселенців, доступ до адміністративних і соціальних послуг, а також допомога малому та середньому бізнесу із залученням інвестицій і грантів. Окрім цього, документ має створити передумови для відновлення громади після деокупації, зберегти національну ідентичність і культурні цінності та підтримувати зв’язок із жителями.

Нагадаємо, російські медіа у жовтні 2026 року опублікували документальний фільм, у якому розповіли, як окупанти захоплювали та знищували Сіверськ. На відео можна побачити центр культури, лікарню, професійний ліцей та деякі житлові багатоповерхівки. Також в об’єктив потрапили деякі місцеві, які продовжують жити у зруйнованому місті.