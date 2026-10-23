Окупанти показали, який вигляд має Сіверськ у 2026 році після окупації (ФОТО)

Кадр із безпілотника на вулицях Садовій та Енергетиків у Сіверську, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські медіа у жовтні 2026 року опублікували документальний фільм, у якому розповіли, як окупанти захоплювали та знищували Сіверськ. На відео можна побачити центр культури, лікарню, професійний ліцей та деякі житлові багатоповерхівки. Також в об’єктив потрапили деякі місцеві, які продовжують жити у зруйнованому місті. Журналісти Вільного Радіо відібрали найцінніші кадри.

У фільмі показані кадри з різних періодів. Перші з них датовані початком 2026 року.

Багатоповерхівки, ймовірно, на вулиці Енергетиків у Сіверську, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Багатоповерхівки у східних кварталах Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Як у Сіверську живуть місцеві, які пережили бої за місто

В одному з районів міста залишилися лише двоє місцевих жителів. Жінка, яка представилася Світланою, показала окупантам будинок, де жила. Від нього залишилися тільки зовнішні стіни.

Жителі Сіверська, які представилися Світланою та Андрієм, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Місцеві розповідають, що здебільшого проводять час у підвалах, а до своїх домівок іноді приходять, наче в гості.

Квартира у Сіверську, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

У деяких підвалах протікає вода. Її збирають у тази та використовують для технічних потреб. Питну воду, за словами цивільних, вони можуть отримати лише від російських військових і в обмеженій кількості.

Вода, яку збирають у підвалах жителі Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Щоб зігрітися, люди збирають серед руїн будинків деревину для опалення. Це рештки зруйнованих будинків та знищені дерева.

Вулиця приватного сектору в Сіверську та місцевий житель Андрій із дровами, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

На території Сіверської лікарні облаштували поховання загиблих містян

У розмові з окупантами Світлана показує на зруйновану будівлю місцевої лікарні та каже, що за час боїв за місто на її території з’явилося ціле кладовище, де ховали загиблих цивільних.

Будівля Сіверської багатопрофільної лікарні планового лікування, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Будівлі Сіверської багатопрофільної лікарні планового лікування, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Будівля Сіверської багатопрофільної лікарні планового лікування, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Будівля Сіверської багатопрофільної лікарні планового лікування, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

“Першим там поховали нашого лікаря — Віталія Мацака. Тоді у лікарні завідував «завхоз», який розподіляв гуманітарну допомогу. Він і поховав його там. Потім, щоб не було окремих поховань за будинками й не доводилося шукати їх для перепоховання, всіх почали ховати в одному місці”, — говорить Світлана.

Імпровізоване кладовище в Сіверську на території місцевої лікарні, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Який вигляд мають Сіверський професійний ліцей, Центр культури та житлові будинки у 2026 році

Будівля Сіверського професійного ліцею на вулиці Енергетиків частково зруйнована.

Сіверський професійний ліцей, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Не встояв під час боїв і місцевий Центр культури.

Центр культури та дозвілля Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Чоловік, який представився Андрієм, провів для окупантів екскурсію вулицею Сіверська. Судячи з багатоповерхової забудови, це будинки на вулицях Садовій та Енергетиків. Більшість із них мають вкрай зруйнований вигляд.

Багатоповерхівка у східних кварталах Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Багатоповерхівка у східних кварталах Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Багатоповерхівки у східних кварталах Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Багатоповерхівка у східних кварталах Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Багатоповерхівка у східних кварталах Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Багатоповерхівки у східних кварталах Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Багатоповерхівки у східних кварталах Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Багатоповерхівка у східних кварталах Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

На вулицях Сіверська зустрічаються купи збитих безпілотників.

Безпілотники у Сіверську, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Вулиці Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Вулиці Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Напис на одному з житлових будинків Сіверська, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел

Окупанти також показали відеонарізку з цивільними, які продовжують мешкати у зруйнованому Сіверську. Більшість із них — люди похилого віку. Публікуємо ці кадри нижче. Можливо, хтось упізнає близьких, адже у Сіверську немає зв’язку.

Жителі Сіверська, які залишаються у зруйнованому місті, 2026 рік. Скриншот відео з російських джерел. Колаж: Вільне Радіо

Зазначимо, бої на Сіверському напрямку тривали протягом чотирьох років повномасштабної війни. Ще у 2022 році місто зазнало суттєвих руйнувань внаслідок російських обстрілів. У вересні того ж року окупанти зруйнували в Сіверську всі школи, дитячі садочки, гімназії та ліцеї.

Наприкінці 2025 року окупаційній армії вдалося захопити місто. Російська армія тоді кидала у бій не тільки піхоту, а й броньовану техніку.

Представники Генштабу ЗСУ визнали вихід оборонців із Сіверська 23 грудня 2025 року. У квітні 2026 року українська влада офіційно визнала окупацію міста.

Пізніше тодішній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив: “Щодо командирів, які допустили втрату Сіверська, вже вжили заходів”.