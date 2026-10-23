Окупанти показали, який вигляд має Сіверськ у 2026 році після окупації (ФОТО)

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Російські медіа у жовтні 2026 року опублікували документальний фільм, у якому розповіли, як окупанти захоплювали та знищували Сіверськ. На відео можна побачити центр культури, лікарню, професійний ліцей та деякі житлові багатоповерхівки. Також в об’єктив потрапили деякі місцеві, які продовжують жити у зруйнованому місті. Журналісти Вільного Радіо відібрали найцінніші кадри.
У фільмі показані кадри з різних періодів. Перші з них датовані початком 2026 року.
В одному з районів міста залишилися лише двоє місцевих жителів. Жінка, яка представилася Світланою, показала окупантам будинок, де жила. Від нього залишилися тільки зовнішні стіни.
Місцеві розповідають, що здебільшого проводять час у підвалах, а до своїх домівок іноді приходять, наче в гості.
У деяких підвалах протікає вода. Її збирають у тази та використовують для технічних потреб. Питну воду, за словами цивільних, вони можуть отримати лише від російських військових і в обмеженій кількості.
Щоб зігрітися, люди збирають серед руїн будинків деревину для опалення. Це рештки зруйнованих будинків та знищені дерева.
У розмові з окупантами Світлана показує на зруйновану будівлю місцевої лікарні та каже, що за час боїв за місто на її території з’явилося ціле кладовище, де ховали загиблих цивільних.
“Першим там поховали нашого лікаря — Віталія Мацака. Тоді у лікарні завідував «завхоз», який розподіляв гуманітарну допомогу. Він і поховав його там. Потім, щоб не було окремих поховань за будинками й не доводилося шукати їх для перепоховання, всіх почали ховати в одному місці”, — говорить Світлана.
Будівля Сіверського професійного ліцею на вулиці Енергетиків частково зруйнована.
Не встояв під час боїв і місцевий Центр культури.
Чоловік, який представився Андрієм, провів для окупантів екскурсію вулицею Сіверська. Судячи з багатоповерхової забудови, це будинки на вулицях Садовій та Енергетиків. Більшість із них мають вкрай зруйнований вигляд.
На вулицях Сіверська зустрічаються купи збитих безпілотників.
Окупанти також показали відеонарізку з цивільними, які продовжують мешкати у зруйнованому Сіверську. Більшість із них — люди похилого віку. Публікуємо ці кадри нижче. Можливо, хтось упізнає близьких, адже у Сіверську немає зв’язку.
Зазначимо, бої на Сіверському напрямку тривали протягом чотирьох років повномасштабної війни. Ще у 2022 році місто зазнало суттєвих руйнувань внаслідок російських обстрілів. У вересні того ж року окупанти зруйнували в Сіверську всі школи, дитячі садочки, гімназії та ліцеї.
Наприкінці 2025 року окупаційній армії вдалося захопити місто. Російська армія тоді кидала у бій не тільки піхоту, а й броньовану техніку.
Представники Генштабу ЗСУ визнали вихід оборонців із Сіверська 23 грудня 2025 року. У квітні 2026 року українська влада офіційно визнала окупацію міста.
Пізніше тодішній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив: “Щодо командирів, які допустили втрату Сіверська, вже вжили заходів”.