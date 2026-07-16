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Через влучання російської авіабомби на Донеччині зазнав пошкоджень газопроводу середнього тиску — це порушило постачання блакитного палива до Ясногірського старостинського округу. Його мешканців закликали вжити заходів безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

До Ясногірського старостинського округу входить один населений пункт — сама Ясногірка. Її мешканців закликали максимально обмежити використання природного газу та вжити заходів безпеки до відновлення постачання.

Для безпечного відновлення газопостачання потрібно перекрити кран на вводі газопроводу до житлового будинку, а також крани перед усіма газовими приладами.

Це дозволить дозволять фахівцям безпечно провести ремонтні роботи та пуск газу після ліквідації наслідків удару.

Про відновлення газопостачання у Донецькоблгазі повідомить додатково.

Нагадаємо, влада Краматорська відкрила попередню реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для людей, які залишаються у громаді. Підтримка розрахована на осінньо-зимовий період. Журналісти Вільного Радіо розповіли, хто та як може подати заявку.