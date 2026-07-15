Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Краматорська відкрила попередню реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для людей, які залишаються у громаді. Підтримка розрахована на осінньо-зимовий період. Хто та як може подати заявку — читайте далі.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що гуманітарну підтримку зможуть отримати усі жителі Краматорської громади, які нині фактично перебувають на її території. Йдеться про тих, хто мешкає як у самому місті, так і у Біленьківському, Шабельківському, Красноторському, Дмитрівському та Ясногірському старостинських округах.

Допомога розрахована на майбутній осінньо-зимовий період, а податися на неї можуть і діти до 18 років, незалежно від наявності пільгових категорій. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму за цим посиланням до 26 липня та вказати такі дані:

ПІБ отримувача допомоги;

номер телефону;

індивідуальний податковий номер;

дату народження;

категорію з-поміж ВПО або мешканця громади;

місце реєстрації;

фактичне місце проживання;

категорію населення, до якої ви себе відносите.

Після цього із заявником має звʼязатися оператор. Гуманітарну підтримку надаватимуть неурядові благодійні організації.

Нагадаємо, 10 липня 2026 року в Краматорській громаді відкрили реєстрацію на виплату одноразової грошової допомоги для всіх людей, які фактично проживають на її території. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, як подати заявку.