На окупованій частині Донеччини затримують зарплати металургам і шахтарям

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Працівники підприємств російського металургійного холдингу “ЮГМК” на тимчасово окупованих частинах Донеччини та Луганщини із серпня не отримують зарплату. У компанії пояснили затримки проблемами з електропостачанням і зупинкою виробництва. Тим часом шахтарі на окупованій частині Донеччини заявляють, що залишаються без виплат уже п’ятий місяць.
Про затримку зарплат металургам повідомили в російському холдингу “ЮГМК”, якому підконтрольні металургійні заводи на окупованих частинах Донеччини та Луганщини.
10 вересня 2026 року компанія заявила, що не зможе вчасно виплатити зарплату за серпень працівникам усіх своїх філій. Причиною назвали економічні труднощі та перебої з електропостачанням.
Тоді в “ЮГМК” пообіцяли погасити заборгованість до 25 вересня та виплатити працівникам компенсацію за затримку.
Однак у зазначений день компанія повідомила, що гроші отримають лише ті, хто задіяний у поточному виробництві товарної продукції. Решті працівників пообіцяли виплачувати борги частинами — у міру надходження коштів. Коли саме вони отримають зарплату, у холдингу не уточнили.
На затримки зарплат скаржаться і самі працівники підприємств. Їхні звернення опублікував у своєму телеграм-кпналі російський громадський діяч і пропагандист Сергій Колясніков.
За словами металургів, грошей вони не отримують уже другий місяць. Більшу частину персоналу перевели на вимушений простій із виплатою двох третин заробітку, однак грошей за серпень працівники так і не отримали.
Про багатомісячні борги також повідомляють шахтарі так званого “ГУРШ ДНР”. Вони стверджують, що виплат немає вже п’ять місяців на 11 шахтах. Через це без грошей залишаються тисячі родин.
За даними сайту холдингу, на його підприємствах працюють понад 20 тисяч людей. Компанія називає себе найбільшим промисловим об’єднанням і платником податків на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Вона почала працювати в липні 2021 року.
До складу “ЮГМК” входять сім підприємств. П’ять розташовані на окупованій частині Донеччини:
Ще два підприємства працюють на окупованій частині Луганщини:
Раніше ми розповідали, що в окупованому Донецьку запровадили графіки подачі електроенергії в одному з районів. В окупаційній адміністрації це пояснили пошкодженням енергомережі внаслідок обстрілів і заявили, що відновлення триватиме від одного до двох тижнів.