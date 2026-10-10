На окупованій частині Донеччини затримують зарплати металургам і шахтарям

Єнакієвський металургійний завод. Ілюстративне фото: Wikimedia Commons

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Працівники підприємств російського металургійного холдингу “ЮГМК” на тимчасово окупованих частинах Донеччини та Луганщини із серпня не отримують зарплату. У компанії пояснили затримки проблемами з електропостачанням і зупинкою виробництва. Тим часом шахтарі на окупованій частині Донеччини заявляють, що залишаються без виплат уже п’ятий місяць.

Про затримку зарплат металургам повідомили в російському холдингу “ЮГМК”, якому підконтрольні металургійні заводи на окупованих частинах Донеччини та Луганщини.

10 вересня 2026 року компанія заявила, що не зможе вчасно виплатити зарплату за серпень працівникам усіх своїх філій. Причиною назвали економічні труднощі та перебої з електропостачанням.

Скриншот повідомлення російського холдингу “ЮГМК” про затримку зарплати за серпень, 10 вересня 2026 року

Тоді в “ЮГМК” пообіцяли погасити заборгованість до 25 вересня та виплатити працівникам компенсацію за затримку.

Однак у зазначений день компанія повідомила, що гроші отримають лише ті, хто задіяний у поточному виробництві товарної продукції. Решті працівників пообіцяли виплачувати борги частинами — у міру надходження коштів. Коли саме вони отримають зарплату, у холдингу не уточнили.

Скриншот повідомлення російського холдингу “ЮГМК” про часткову виплату зарплати, 25 вересня 2026 року

Що розповідають металурги та шахтарі про затримки зарплат

На затримки зарплат скаржаться і самі працівники підприємств. Їхні звернення опублікував у своєму телеграм-кпналі російський громадський діяч і пропагандист Сергій Колясніков.

За словами металургів, грошей вони не отримують уже другий місяць. Більшу частину персоналу перевели на вимушений простій із виплатою двох третин заробітку, однак грошей за серпень працівники так і не отримали.

Скриншот з російського Telegram-каналу

Про багатомісячні борги також повідомляють шахтарі так званого “ГУРШ ДНР”. Вони стверджують, що виплат немає вже п’ять місяців на 11 шахтах. Через це без грошей залишаються тисячі родин.

Скриншот з російського Telegram-каналу

Які заводи на окупованих територіях контролює “ЮГМК” і скільки людей там працює

За даними сайту холдингу, на його підприємствах працюють понад 20 тисяч людей. Компанія називає себе найбільшим промисловим об’єднанням і платником податків на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Вона почала працювати в липні 2021 року.

До складу “ЮГМК” входять сім підприємств. П’ять розташовані на окупованій частині Донеччини:

Єнакієвський металургійний завод;

Макіївський металургійний завод;

“Макіївкокс”;

Ясинівський коксохімічний завод;

Комсомольське рудоуправління.

Ще два підприємства працюють на окупованій частині Луганщини:

Алчевський металургійний комбінат;

Стахановський завод феросплавів.

Міста, де розташовані підприємства холдингу “ЮГМК” на окупованих частинах Донеччини та Луганщини (назви й межі — у трактуванні окупантів). Карта із сайту холдингу

Раніше ми розповідали, що в окупованому Донецьку запровадили графіки подачі електроенергії в одному з районів. В окупаційній адміністрації це пояснили пошкодженням енергомережі внаслідок обстрілів і заявили, що відновлення триватиме від одного до двох тижнів.