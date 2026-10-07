У Донецьку запровадили графіки подачі електроенергії: що відомо

Київський район Донецька в умовах окупації. Ілюстративне фото з російських джерел

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Окупаційна “влада” Донецька оголосила про віялові відключення світла в Київському районі міста на період відновлення енергомережі. Вона, як кажуть росіяни, “серйозно постраждала” внаслідок обстрілів.

Про це повідомили у пресслужбі так званого “уряду ДНР”.

У відповідь на звернення місцевих мешканців там опублікували картки із графіками подачі світла. Він розбитий на чотири черги: перша отримуватиме світло з 06:00 до 11:00, друга з 11:00 до 16:00, третя з 16:00 до 20:00, четверта з 20:00 до 24:00.

Вночі електроенергію мешканцям Київського району не подаватимуть.

За даними окупаційної адміністрації, ліквідація аварії на енергомережі триватиме від одного до двох тижнів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що доходи бюджету т. зв. “ДНР” на 2026 рік збільшили на 3,7 млрд рублів (близько 2 млрд грн). Це гроші з резервного фонду уряду РФ, їх спрямують на закупівлю резервних джерел енергії, охорону освітніх закладів та субсидування комунальних підприємств.