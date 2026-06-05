Юрій Бородін. Скриншот з відео: ТРК Рудана

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Генеральний директор КНП “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування” Юрій Бородін у щорічній декларації за 2025 рік вказав понад 1,2 млн грн зарплати, дохід від підприємницької діяльності та значні готівкові заощадження. Його дружина також задекларувала зарплату, пенсію та частку в бізнесі.

Про статки Юрія Бородіна та його дружини журналісти Вільного Радіо дізналися з декларації посадовця.

За 2025 рік Юрій Бородін задекларував 1 289 097 грн заробітної плати за основним місцем роботи — на посаді гендиректора лікарні. Зазначимо, це сума до вирахування податків.

Крім цього, чоловік отримав 1 644 000 грн доходу від підприємницької діяльності. Також у декларації вказана пенсія у розмірі 256 280 гривень.

Готівкові заощадження посадовця становлять 60 тис. доларів США (приблизно 2,7 млн грн) та 150 тис. грн.

У декларації також зазначено, що він має рахунки у трьох банках — “Креді Агріколь Банк”, “ПриватБанк” та “Райффайзен Банк”. Водночас суми коштів на рахунках не зазначені.

Юрій Бородін володіє 65% у ТОВ “Агропостачсервіс”, зареєстрованому у Вінниці, і є його кінцевим бенефіціаром. Вартість задекларованої частки у компанії становить 3 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ “Агропостачсервіс”, співвласником якого є Юрій Бородін, займається орендою нерухомості. У 2025 році дохід компанії становив близько 2,7 млн грн, тоді як чистий прибуток залишався на рівні 30 тис. грн.

Які доходи має дружина директора Покровської лікарні

У декларації є й дані про дружину посадовця — Марію Бородіну. У 2025 році жінка отримала 360 тис. грн заробітної плати в АТ “Кредобанк” та 144 тис. грн пенсії.

Вона також володіє часткою у 21,66% у ТДВ “Автомеддопомога”, вартість якої у декларації оцінена у 2,76 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, серед учасників ТДВ “Автомеддопомога” є ТОВ “Броксервіс”, якому належить 4,4% статутного капіталу товариства. Одним зі співвласників і кінцевих бенефіціарних власників “Броксервісу” є Юрій Бородін. Йому належить 30,7% статутного капіталу цієї компанії. Однак у декларації посадовця ТОВ “Броксервіс” не зазначене.

Скільки об’єктів нерухомості є у подружжя Бородіних

Юрій та Марія Бородіни задекларували кілька об’єктів нерухомості у Львові та Києві.

У Києві Юрій Бородін має у спільній власності офіс площею 446 кв. м, придбаний у 2013 році за понад 4,6 млн грн. Його частка становить 55%.

У Львові родина має три квартири різної площі — 112,6 кв. м, 96 кв. м та 68 кв. м. Частина з них перебуває у спільній власності подружжя, частина — у частковій власності разом із родичем.

Автомобілів у власності родини Бородіних у декларації не знайшлося.

Нагадаємо, депутат Маріупольської міської ради Олег Погодін задекларував 9,5 млн доларів США у криптовалюті, а також сотні тисяч