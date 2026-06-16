Українські військові на службі. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Військовослужбовці Сил оборони України отримуватимуть додаткові виплати за взяття в полон солдатів російської армії та за знищення у бою особового складу окупантів. Ці суми будуть різними та відрізнятимуться одна від одної у сім разів.

Про це на брифінгу 15 червня розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік, повідомляє “Суспільне”.

За його словами, за кожного полоненого український військовослужбовець отримуватиме 100 тисяч гривень, а за ліквідованого у стрілецькому бою російського окупанта — 15 тисяч.

“Коли людина вступає в стрілковий бій, це найбільший ризик. Вона повинна точно бути гідно оцінена за той ризик, за той вклад, який вона робить у війну. І, ясна річ, що полонені росіяни для нас також важливі, оскільки це обмінний фонд, щоб повертати додому українських військовослужбовців, які перебувають у полоні”, — додав Мстислав Банік.

Що відомо про підвищення виплат військовим

12 червня у Міністерстві оборони анонсували перший етап армійської реформи, яка передбачає, зокрема, запуск нової системи контрактів та підвищення виплат військовослужбовцям.

Насамперед грошове забезпечення підвищили оборонцям, які служать на передовій: для них середній рівень виплат може сягати близько 300 тис. грн на місяць: сума складається з базового забезпечення у 20 тис. грн та “добових”: 10 тис. за день на позиції, 20 — за день ударно-пошукових дій та 40 тис. грн — за штурмовий день.

Базове забезпечення для військових у тилу збільшили з 20 до 30 тисяч гривень. Окремі категорії отримуватимуть фіксовані суми: логісти, діловоди та механіки у прифронтових районах — 50 тисяч гривень, військові на командних пунктах у районах бойових дій — 70 тисяч, пілоти БпЛА, оператори НРК та артилеристи на бойових позиціях — 120 тисяч гривень.

Підписати контракт на термін від 6 до 24 місяців, аби отримувати нові виплати, можна від 15 червня. На запитання відповідають на гарячій лінії за номером: 1519.

Нагадаємо, українським військовим стало складніше забезпечувати логістику до Часового Яру після “відносного” погіршення ситуації на Костянтинівському напрямку. Нині захисники намагаються не дати окупантам розгорнути безпілотники.