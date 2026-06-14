У Часовому Яру ускладнилася логістика через погіршення ситуації на Костянтинівському напрямку, — 11 корпус

Костянтинівка та Часів Яр на мапі. Фото: DeepState

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Українським військовим стало складніше забезпечувати логістику до Часового Яру після “відносного” погіршення ситуації на Костянтинівському напрямку. Нині захисники намагаються не дати окупантам розгорнути безпілотники.

Про це повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, нині війська країни-агресорки зосередили увагу на розбудові логістики від Часового Яру до Словʼянського напрямку та в сторону Костянтинівки. Окупанти намагаються забезпечити на цих ділянках підвезення бойових комплектів та іншої провізії для своїх військ.

“Враховуючи, що є відносне погіршення ситуації на Костянтинівському напрямку, то ускладнилася й логістика до Часового Яру, до позицій наших оборонців. Ті події, які на Костянтинівці, ускладнюють процес оборони Часового Яру, проте наші військовослужбовці все ж не дають можливості противнику проводити якісь активні дії”, — каже Запорожець.

Водночас захисники намагаються протидіяти російській логістиці в смузі відповідальності корпусу. Протягом останнього кварталу щомісяця зростають втрати Росії в автомобільній техніці — 180 та 260 відповідно.

“Головна задача — не дати противнику активно розбудовувати застосування безпілотної частини. Тому виявлення антен, виявлення особового складу, який знаходиться в бліндажах і здійснює запуск, це основні моменти та виклики перед нами, що піхотинці наші почували себе більш спокійно на своїх позиціях”, — сказав речник 11 корпусу.

Нагадаємо, станом на середину червня 2026 року ситуація у Костянтинівці залишається складною для українських оборонців. У місто змогли просочитися близько 130 окупантів. Втім, оточення Костянтинівки немає.