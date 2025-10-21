Обмін полоненими між Україною та Росією 1 жовтня 2025 року. Фото: Володимир Зеленський

Міністерство розвитку громад і територій пропонує виплачувати одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень всім українцям, які були позбавлені волі російськими загарбниками, але за поточними законами не можуть отримати фінансової допомоги після повернення з неволі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

Так, наразі в Україні держава виплачує цивільним 100 тисяч гривень одноразово за сам факт утримання в неволі та ще по 100 тисяч гривень за кожен рік позбавлення свободи. Однак для того, аби отримати ці гроші, потрібно довести спеціально створеній комісії, яка працює при Мінрозвитку, що позбавлена волі людина допомагала Силам оборони України, виступала проти окупації, брала участь в акціях або переслідувалася через професійну діяльність.

Не всім цивільним, які повернулися з неволі, вдається зібрати необхідні докази. Тому для них у Мінрозвитку пропонують запровадити одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Для її отримання не потрібно буде рішення комісії, лише довідка від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

ГО “Медійна ініціатива за права людини” доповнила, що комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України вже відмовила близько 1500 людям, які намагалися підтвердити факт позбавлення свободи. На таких людей спрямована ініціатива з виплатами 50 тис. грн.

“Зі свого боку працюємо над розробкою постанови, яка гарантуватиме повний пакет підтримки, включно з медичною допомогою, соціальними виплатами, реабілітацією та реінтеграцією для всіх, хто повернувся з російського полону, незалежно від обставин, за яких людину позбавили особистої свободи. Після внесення змін до чинного законодавства, на нашу думку, ситуація буде повністю врегульована”, — додав представник уповноваженого ВРУ в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса.

Від лютого 2025 року комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України підтвердила такий статус 3 271 людині.

