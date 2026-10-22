Місія “Проліска” продовжує роботу на Донеччині після удару дроном по броньовику: це авто ремонтуватимуть

Ілюстративне фото: Facebook/Проліска Донецька

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У середу, 21 жовтня, російські загарбники вчергове атакували дроном автівку гуманітарної місії “Проліска”, що прямувала на евакуацію: броньований автомобіль пробило наскрізь. Він своїм ходом вже поїхав на діагностику та ремонт, а місія не припиняє роботу на Донеччині й продовжує евакуацію там, де броньований транспорт поки не обов’язковий.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів представник місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов.

“У той день (на атакованому згодом броньовику, — ред.) встигли здійснити три поїздки, і, на жаль, коли їхали ще за трьома людьми, були ззаду зверху атаковані росіянським FPV-дроном. Дякувати Богу, людей не було з нами, якраз їхали за ними. Ось такі пригоди. Це вже 120-та атака на “Проліску” та десь 12-та з моєю участю”, — розповів Євген Ткачов про події 21 жовтня.

Він уточнив, що росіяни атакували броньовану автівку, яку для “Проліски” після попередньої атаки на інший броньовик придбало посольство Швейцарії. Нове авто працювало майже два місяці та встигло вивезти близько 500 людей. Воно залишилося на ходу та зранку 22 жовтня поїхало на діагностику.

“Звісно, будемо ремонтувати. Щось страхування покриє, щось — кошти “Проліски”. Але без броньованого транспорту та без евакуації Донеччину “Проліска” не залишить”, — уточнив Євген Ткачов.

На час ремонту броньовика гуманітарна місія продовжує евакуацію за іншими напрямками, зокрема спеціальним медичним транспортом, мікроавтобусами та вантажне вивезення сімей із їхніми речами. Там, де броньований транспорт був найбільш потрібен, “Проліску” поки замінять інші волонтери та “Білі янголи”.

Додатково Євген Ткачов прокоментував процес евакуації із Краматорсько-Слов’янської агломерації. До Дружківки місія вже давно не заїздить, там працюють інші волонтери. Втім, за необхідності місія готова їх підтримати.

“В Дружківку ми не їздимо вже дуже давно, там дають раду волонтери “Аури”, Богдан Зуяков, герой наш Донеччини, реальний герой. “Білі янголи” заскакують. А ми — знаходимось у другому ешелоні. Готові, якщо з кимось щось трапиться, одразу приходити на допомогу, як це було під Добропіллям”, — заявив представник місії.

Він уточнив, що у Слов’янську й Краматорську спостерігають період евакуації, коли всі, хто хотів і міг виїхати, вже виїхали. І надалі Євген Ткачов очікує, що з цих міста люди будуть виїздити в стабільнішому темпі. Спонукатиме їх залишати домівки припинення роботи комунальних служб.

Нагадаємо, 21 жовтня війська країни-агресорки атакували автівку Гуманітарної місії “Проліска”, коли та їхала на евакуацію до Краматорська. Окупанти скинули на автівку протитанковий заряд — екіпаж встиг вибігти за мить до ураження.