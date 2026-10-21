Росіяни атакували евакуаційну автівку "Проліски" в Очеретиному 21 жовтня

Наслідки російської атаки на "Проліску" в Очеретиному. Фото: Євген Каплін

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21 жовтня війська країни-агресорки атакували автівку Гуманітарної місії “Проліска”, коли та їхала на евакуацію до Краматорська. Окупанти скинули на автівку протитанковий заряд — екіпаж встиг вибігти за мить до ураження. Це вже 120 атака на волонтерів від початку відкритого вторгнення Росії.

Про це повідомив керівник Гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

За його даними, російські війська атакували броньоване евакуаційне авто FPV-дроном із кумулятивним протитанковим зарядом. Це сталося близько 14:50 — екіпаж повертався до Краматорська з Олександрівки та рухався трасою через село Очеретине, де й зазнав ураження.

“Безпосередньо перед влучанням перехожі почали відбігати від автомобіля та подавати нашому екіпажу візуальні знаки, попереджаючи про наближення дрона. Завдяки цьому старший групи встиг оперативно відреагувати та віддав наказав негайно зупинити автомобіль і залишити його. Усі члени екіпажу вибігли з машини за секунду до її ураження та завдяки цьому залишились живими”, — розповів Євген Каплін.

Він уточнив, що протитанковий заряд пробив та пропалив наскрізь броньовану капсулу авто, спричинивши пожежу всередині. Від початку відкритого вторгнення це вже 120 атака на працівників, волонтерів, транспорт, офіси та склади “Проліски”.

Нагадаємо, під час атаки на Олександрівку 23 вересня загарбники поцілили по регіональному офісу Гуманітарної місії “Проліска”, який був у цьому селищі.