Українські військові евакуювали з Дружківки трьох людей

Евакуйовані з Дружківки жінки. Фото: з відео 49 бригади

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Українським військовим вдалося евакуювати з фронтової Дружківки трьох жінок, одна з яких — маломобільна. Вони звернулися по допомогу до оборонців, оскільки евакуаційні групи вже не заїздять до міста через загрозу російських дронів. Цивільних доставили до Словʼянська та передали волонтерам.

Про це повідомили у 49 штурмовій бригаді “Карпатська Січ”.

Там розповіли, що під час виконання завдання до воїнів “Рубак” штурмового батальйону звернулися мешканки Дружківки, серед яких — 89-річна літня на візку. В однієї з жінок загинув чоловік, а оселі навколо них знищені авіабомбами. Тож вони вирішили виїздити та попросили про допомогу в цьому.

За словами військових, нині евакуаційні групи вже не заїздять до населеного пункту через загрозу потрапити під удар російського дрона. Бійці на позивні Хантер, Добряк та Петрович дочекалися “короткого вікна”, завантажили людей і проїхали крізь безпілотники окупантів. Одна з жінок евакуювала з собою свого папугу.

“Була дуже висока інтенсивність по дронах, але нам вдалося проскочити. Дуже багато набитої техніки. Це більше про людяність, бо нині евакуаційні групи теж туди (в Дружківку, — ред.) не заїжджають. Намагаємося по можливості допомагати цивільним. Як завжди кажу цивільним, коли зустрічаю: виїжджайте, не сидіть, нічого кращого не буде, стає тільки гірше. Але часто вони сидять до тих пір, поки не буде знищене їх житло, не загинуть близькі. Поки є можливість, можна вивезти безпечно”, — розповів командир відділення “Рубак” Хантер.

Він уточнив, що цивільних доправили до Словʼянська та передали волонтерам. Станом на жовтень 2026-го у Дружківці залишаються 2 тисячі цивільних.

Нагадаємо, поблизу Дружківки через погоду загарбники частіше намагаються просуватися. Втім, у самому місті російських військових не фіксують.