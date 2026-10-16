“У Дружківці російських штурмовиків немає”, — речниця 117 бригади | Вільне Радіо

Дружківка у 2026 році. Ілюстративне: Вільне Радіо

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Поблизу Дружківки через погоду загарбники частіше намагаються просуватися. Втім, у самому місті російських військових не фіксують.

Про це розповіла речниця 117-ї важкої механізованої бригади Юлія Ступанюк в ефірі “Донбас. Реалії”.

“Наразі немає такого, щоб якісь російські військові добігали до Дружківки”, — зазначила речниця.

За словами Юлії, наразі агресор продовжує штурми на Костянтинівсько-Дружківському напрямку малими піхотними групами:

“Зараз трохи збільшилася кількість виходів, бо погода туманна й дощі, вони намагаються підлаштовуватися під погодні умови та просуватися. Але змін у їхній тактиці не виявлено, як і більшого застосування піхоти чи дронів”.

За даними Генштабу та DeepState, атаки військ РФ зараз здебільшого спрямовані на села під Олексієво-Дружківкою (Осикове) і на Райське з південного заходу від Дружківки. Від меж міста до найближчої сірої зони – близько 6 км.

Нагадаємо, у Центрі спеціального призначення “Омега” розповіли, що росіяни не припиняють штурми на Костянтинівському напрямку. Використовують авіабомби, а згодом вирушають до укріплень українських військових малими групами.