“Місто живе, ситуація контрольована”: близько 20 тисяч людей залишаються у Словʼянську, зокрема діти

Словʼянськ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На кінець вересня 2026-го у Словʼянську залишаються близько 20 тисяч людей, зокрема діти. Війська країни-агресорки продовжують бити по місту, однак там працює соціальна інфраструктура та комунальні служби. Ситуацію називають контрольованою.

Про це розповів очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, упродовж останнього тижня Словʼянськ покинули близько 600 людей. Місцева влада передбачає, що кількість охочих побільшає з настанням холоді, однак на це може вплинути й ситуація з комунікаціями: чи буде вода, електрика та газ. Нині такі послуги отримують 95% мешканців.

“Коли почалися масовані обстріли, люди виїхали й зараз ми бачимо, що деякі чекають. У місті наразі надаються всі соціальні послуги, як і раніше: медичні та комунальні заклади, банки, магазини, інтернет-провайдери, є звʼязок. Скорочуються деякі послуги, але все необхідне мешканцям громади надається. Є проблеми по віддалених районах, які наближені до лінії зіткнення — туди заїздять на броні”, — розповів Лях.

Він уточнив, що на кінець вересня у Словʼянській громаді загалом залишаються не менш як 24,6 тисячі цивільних, з яких 1 775 — діти. Через російські удари за останній тиждень зазнали поранень 22 людини, ще чотири загинули.

Нагадаємо, Кабмін затвердив правила виплати одноразової грошової допомоги “Зимова підтримка” вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Їм пропонують одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон. Для отримання коштів потрібно відповідати низці вимог: як стосовно географії проживання, так і соціального статусу.