Напис на в'їзді до селища Новодонецьке. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Попри те, що місцеві евакуюються з Новодонецької громади в безпечніші регіони, громада стала прихистком для переселенців з ближчих до фронту — Покровської, Мирноградської, Добропільської. Люди залишаються в Новодонецькому, там працюють крамниці, банк, пошти, адміністрація.

Про ситуацію у громаді Вільному Радіо розповів начальник Новодонецької ВА Юрій Люлька.

За словами очільника громади, зараз у Новодонецькому покращилась безпекова ситуація.

“Ситуація щодо обстрілів наразі більш-менш спокійна. У нас напружена була весна, літо, восени 2025 року теж таке було, що тільки не летіло. Взимку були прильоти, але менше і зараз теж.

Ми пройшли цей сезон з водою, з теплом, не зважаючи на блекаути.

У нас чисто і охайно, у нас працює вивіз сміття, побутових відходів, весь комунальний блок працює. Я хочу зауважити, що наразі переважна більшість працюючих в комунальному блоці – це жінки”, — розповідає посадовець.

Військова адміністрація працює у Новодонецькому на Донеччині. Втім, деяке майно евакуювали.

“Все, що має вартість і все, що не використовується в поточній діяльності, все евакуювали. Майно освітнє, виконкому, старостатів, це все евакуювано влітку”, — розповідає Юрій Люлька.

В громаді працюють крамниці, банк, пошта, адміністрація.

“Евакуювалася велика кількість населення місцевого, але на їхнє місце заїхали переселенці. Деякі заїхали ще з 2014 року, це зрозуміло, але є з 2022, і найбільше людей саме з 2024 року. Це пов’язано з ситуаціями Покровська, Мирнограда, Добропілля, Білозерського. Точну кількість людей ми не афішуємо в міркувань безпеки. До того ж не усі переселенці реєструються, бо не всім зараз виплачується адресна допомога”, — каже начальник ВА.

