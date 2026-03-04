Підтримати
RU
Підтримати

Як Новодонецька громада планує підтримувати жителів у 2026 році: найбільші витрати на категорії допомоги

Марія Санатарчук
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Цьогоріч влада Новодонецької громади заклала кошти на понад 20 видів матеріальної допомоги для місцевих жителів. Розповідаємо, для яких категорій у бюджеті передбачили найбільше грошей.

 

Про заплановані витрати на виплату матеріальної допомоги жителям журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми економічного і соціального розвитку Новодонецької громади на 2026 рік.

Серед усіх видів матеріальної допомоги найбільше в бюджеті Новодонецької громади заклали на виплати для військових, а також ветеранів війни до Дня захисників і захисниць України. На це передбачили 600 тисяч гривень, які розподілять між 60 людьми.

Ще по 500 тисяч гривень у громаді заклали на матеріальну допомогу:

  • важкопораненим військовослужбовцям — для 10 людей;
  • людям, які вперше уклали контракт на проходження військової служби, — для 10 одержувачів;
  • постраждалим від обстрілів — одноразово на 50 людей.

Раніше ми розповідали, що Новодонецька громада цьогоріч виділяє 320 тис. грн на дитячі путівки до оздоровчих таборів і санаторіїв. У матеріалі дізнавайтеся, скільки грошей виділили інші громади Донеччини на оздоровлення дітей у 2026 році.

Завантажити ще...