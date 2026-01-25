Комунальники на дорогах Донеччини. Фото: Донецька ОВА

На автошляхах Донецької області знову спостерігають ожеледицю, а деякі ділянки — засніжені. Там вже працюють комунальники та їхня техніка. Попри це, водіїв закликають бути максимально уважними.

Про це пише голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, на автошляхах регіону є засніжені ділянки та накати, а подекуди — ожеледиця. Нині там працюють комунальні служби та підрядники. Так, тривають роботи з розчистки, обробки доріг та вулиць протиожеледними матеріалами.

Зокрема, на дорогах загального користування місцевого та державного значення працює 15 одиниць техніки та 19 спеціалістів. Ще 15 одиниць — на дорогах комунальної власності.

“Питання безпеки на дорогах зараз — це питання забезпечення логістики, евакуації, доставки гуманітарних та продовольчих вантажів до населених пунктів. Тому координуємо дії всіх відповідальних служб, питання тримаємо на контролі”, — написав голова ОВА.

У ці та наступні дні водіїв закликають бути максимально уважними, знижувати швидкість руху та дотримуватися безпечної дистанції.

