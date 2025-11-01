Мобілізовані жителі Старомлинівської громади можуть отримати матеріальну допомогу: як податися

Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

16 тисяч гривень виплачуватимуть жителям Старомлинівської громади, які долучились до війська. Це одноразова допомога, гроші на яку виділяють з місцевого бюджету.

Про це повідомили у Старомлинівській ВА.

Одноразову матеріальну допомогу виплачують військовозобов’язаним, які призвані на військову службу під час мобілізації або прийняті на службу до військових підрозділів сил оборони України за контрактом на строк не менше трьох років у 2025–2027 рр. для захисту України від збройної агресії Російської Федерації.

Право на виплату мають військові, чиє місце проживання зареєстроване у Старомлинівській громаді, в тому числі ВПО, які взяті там на облік.

Виплачують 16 тисяч гривень. Для цього необхідно подати заяву до Старомлинівської ВА. До заяви додаються:

паспорт у формі книжечки (yci сторінки), або копія паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);

витяг з Реєстру територіальної громади про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) Заявника, сформований не пізніше, ніж за місяць до дати подання заяви;

довідка про присвоєння ІПН;

довідка з підрозділу ТЦК СП про мобілізацію, або документ, що підтверджує проходження військової служби у добровільному порядку (за контрактом);

військово- обліковий документ;

довідка з банку із зазначенням реквізитів рахунку в форматі IBAN.

Нагадаємо, мобілізовані жителі Ольгинської громади можуть отримати 29 тис. грн мотиваційної виплати.