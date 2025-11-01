Мобілізовані жителі Старомлинівської громади можуть отримати матеріальну допомогу: як податися

Підтримайте Вільне Радіо
16 тисяч гривень виплачуватимуть жителям Старомлинівської громади, які долучились до війська. Це одноразова допомога, гроші на яку виділяють з місцевого бюджету.
Про це повідомили у Старомлинівській ВА.
Одноразову матеріальну допомогу виплачують військовозобов’язаним, які призвані на військову службу під час мобілізації або прийняті на службу до військових підрозділів сил оборони України за контрактом на строк не менше трьох років у 2025–2027 рр. для захисту України від збройної агресії Російської Федерації.
Право на виплату мають військові, чиє місце проживання зареєстроване у Старомлинівській громаді, в тому числі ВПО, які взяті там на облік.
Виплачують 16 тисяч гривень. Для цього необхідно подати заяву до Старомлинівської ВА. До заяви додаються:
