Виплати мобілізованим від місцевої влади. Ілюстративне фото: Віталій Солоний / АрміяInform

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

З жовтня 2025 року в Покровській громаді підвищили матеріальну допомогу мобілізованим. Тепер військовослужбовці отримують одноразову виплату у 60 тисяч гривень. Це стосується не тільки зареєстрованих жителів громади, а всіх, кого мобілізували через місцевий територіальний центр комплектування.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Для довідки: У деяких містах України місцева влада самостійно заохочує громадян долучатись до війська за допомогою грошових доплат. Одноразова грошова допомога мобілізованим — це ініціатива місцевих органів самоврядування, її не регулюють на державному рівні. Єдиних критеріїв та регламентованих розмірів виплат для мобілізованих не існує, — все вирішують муніципальні установи та посадовці.

За словами Сергія Добряка, таке підвищення зробили, зокрема, щоб зрівняти рівень допомоги для мобілізованих з іншими громадами у Донецькій області.

“У Слов’янську були більші суми, ми тепер зрівняли і вже підвищили виплати. Виплачуємо 60 тисяч гривень, з 3-го квартала цього року це діє. Але поки отримали лише 6 людей [цей тип виплати за весь 2025 рік]”, — зазначив керівник громади.

Зазвичай, громади надають одноразову допомогу своїм військовослужбовцям-вихідцям з громади. Добряк уточнив, що до жовтня цього року виплату отримували тільки мешканці Покровської громади. Але в профільну програму внесли зміни.

“Наприклад, якщо когось наше ТЦК мобілізувало, а він не з нашої громади, то раніше ми не давали виплати, а тепер даємо”, — роз’яснив голова Покровської МВА.

Затверджує виділення допомоги комісія з розподілу матеріальної допомоги Покровської МВА. Щоб претендувати на виплату, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення громади.

Консультації проводять особисто та телефоном:

м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 56.

Телефони для довідок: 095 399 90 55, 099 323 89 99

Нагадаємо, українські військові зможуть лікувати шкіру після травм та опіків за державний кошт. Експериментальний проект почнуть втілювати із 2026 року.