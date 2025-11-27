Українські військові зможуть лікувати рубці за державний кошт. Ілюстративне фото: "Українська правда"

В Україні від 2026 року почнуть втілювати експериментальний проєкт з корекції рубців на шкірі після травм і опіків для військових. Відповідне рішення ухвалили в уряді.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів.

Згідно з поточним баченням проєкту, держава компенсовуватиме вартість лікування рубців військовим медичним закладам, які мають відповідну ліцензію та уклали договір із Міністерством у справах ветеранів. Підписати цей договір зможуть заклади різної форми власності.

Корекцію рубців проводитимуть за допомогою ін’єкційних виробів медичного призначення, а також лазерів. Такі методи дають змогу покращити еластичність шкіри, зменшити біль, усунути функціональні порушення та запобігти подальшому росту рубців, зазначають у Мінветеранів.

Там додали, що відповідні процедури мають не лише медичний ефект, а й допомагають оборонцям подолати психологічні наслідки травм та відчути більший комфорт у власному тілі. Відновлення шкіри є однією зі складових повернення захисників і захисниць до мирного життя.

Додаткові подробиці стосовно ініціативи, зокрема порядок отримання таких послуг, в Мінветеранів пообіцяли розкрити в майбутньому.

