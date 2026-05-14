Прийом мобільної акушерсько-гінекологічної бригади, квітень 2026 року. Фото: КНП “Обласний перинатальний центр м.Краматорськ”

Майже рік активних виїздів мобільної гінекологічної бригади у Донецькій області обійшовся у 528 тисяч гривень. Це гроші ЄС та Фонд ООН у галузі народонаселення. У 2025 році проєкт тимчасово призупиняли — тоді медики не працювали на виїздах кілька місяців.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Департаменту охорони здоров’я Донецької ОВА на інформаційний запит.

Наразі мобільна гінекологічна бригада в області працює за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та Європейського Союзу. Реалізує проєкт благодійна організація “100% Життя”.

Як повідомили у ДонОВА, у 2025 році на роботу мобільної бригади впродовж кількох місяців виділили майже 280 тисяч гривень. У 2026 році — ще 248 тисяч гривень. Обсяг фінансування донори затверджують щоквартально.

Ці гроші витрачають на організацію виїздів та надання допомоги жінкам у громадах області. Бригада також повністю забезпечена необхідним обладнанням, витратними матеріалами для обстежень та транспортом.

У 2025 році проєкт мобільних гінекологічних бригад тимчасово призупинили. У департаменті пояснили: це сталося через рішення донора.

З травня по листопад 2025 року виїзди медиків у громади Донеччини не проводили. Після відновлення роботи бригада знову продовжила виїзди.

Раніше журналісти Вільного Радіо вже писали, які послуги можна отримати під час виїзду медиків. Це, зокрема, консультації, УЗД-дослідження, скринінги, тести тощо. Всі послуги медики надають безкоштовно.