Мобільна клініка. Фото: UNFPA в Україні

У Донецькій області станом на травень 2026 року працює лише одна мобільна гінекологічна бригада. Вона виїжджає у громади за попереднім графіком та безкоштовно проводить консультації, УЗД, аналізи й скринінги. За перші чотири місяці 2026 року медики оглянули понад 500 жінок.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися від Департаменту охорони здоров’я Донецької ОВА у відповідь на інформаційний запит.

Мобільна бригада функціонує на базі обласного перинатального центру, що у Краматорську. До її складу нині входять:

лікар акушер-гінеколог;

лікар УЗД;

акушерка.

У перинатальному центрі зазначають, що у 2023-2024 роках бригада була ширшою за складом. Тоді до виїздів також залучали кардіолога, гастроентеролога, хірурга та терапевта-нефролога. З 2025 року склад скоротили до трьох фахівців.

Які послуги надає мобільна бригада

Під час виїздів жінки можуть безкоштовно отримати:

консультацію акушера-гінеколога;

УЗД органів малого таза, черевної порожнини, молочних залоз та щитоподібної залози;

скринінг на рак шийки матки;

гінекологічні мазки;

ЕКГ;

тести на ВІЛ, сифіліс та гепатити B/C;

тести на вагітність та рівень цукру у крові.

Також медики консультують постраждалих від сексуального та гендерно зумовленого насильства, а за потреби направляють пацієнток до інших спеціалістів або на стаціонарне лікування.

Окрім цього, під час виїздів жінкам можуть надати засоби контрацепції.

Як організовують виїзди мобільної бригади

Бригада працює за попередньо затвердженим графіком. Його формують заздалегідь разом із центрами первинної медичної допомоги, амбулаторіями та фельдшерсько-акушерськими пунктами. Саме через місцеві амбулаторії та ФАПи жителів громад повідомляють про приїзд медиків.

Пацієнтки можуть самі дізнатися про наступний візит бригади — для цього потрібно звернутися до медзакладу у своїй громаді.

У центрі не ведуть окремого обліку звернень від громад чи пацієнтів . Там пояснюють, що регіональний координатор щомісяця самостійно уточнює потребу у виїздах.

Через активну міграцію населення в області також не можуть точно оцінити, на яку кількість жінок розрахована робота бригади. Водночас під час одного виїзду рекомендована кількість консультацій — до 20 на одного лікаря.

Скільки жінок вже оглянули фахівці у 2026 році

З 1 січня по 1 травня 2026 року мобільна бригада:

здійснила 43 виїзди;

оглянула 543 жінки;

провела 432 ультразвукові дослідження.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року медики здійснили 56 виїздів та оглянули 687 жінок. Тоді також працював лікар-хірург.

Усього за 2025 рік мобільна бригада оглянула 712 жінок та провела 700 УЗД.

