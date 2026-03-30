Виїзний особистий прийом громадян Лиманської громади у місті Корсунь-Шевченківський, лютий 2026 року. Фото: Facebook/Лиманська МВА

Лиманська міська військова адміністрація організувала виїзну роботу фахівців, щоб допомогти жителям громади, які через війну роз’їхалися по різних регіонах України. Замість створення стаціонарних хабів у кожному місті тут запровадили формат мобільних офісів.

Як розповів Вільному Радіо начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов, громада має домовленості з низкою міст, зокрема з Корсунем-Шевченківським і Кременчуком, а також готує співпрацю з Обухівською районною радою. Там планують виділити приміщення, де на постійній основі працюватимуть спеціалісти ЦНАПу та державні реєстратори.

Втім, забезпечити такі точки в кожному населеному пункті, куди виїхали переселенці, неможливо. Тому в громаді ще з 2022 року зробили ставку на виїзні прийоми.

“Щоб люди не їздили до якогось великого міста, а до них приїжджали всі, хто треба”, — зазначає Олександр Журавльов.

У межах цієї моделі представники адміністрації, ЦНАПу та держреєстру виїжджають до громад, де проживають переселенці з Лиманщини. З собою беруть необхідне обладнання — зокрема Starlink, генератори та техніку для роботи з реєстрами. На місці їм надають приміщення, де вони проводять прийоми.

Про такі виїзди людей заздалегідь інформують у соцмережах — із зазначенням дати, адреси та переліку спеціалістів. За словами керівника МВА, формат показує хороші результати.

Найчастіше мешканці звертаються щодо оформлення документів і компенсацій за зруйноване житло. Водночас цей процес ускладнюється тим, що багато будинків у селах раніше не були офіційно оформлені, і тепер документи доводиться відновлювати.

“Лиманська громада — це 40 населених пунктів: одне місто і 39 сіл та селищ. У мирний час, до масштабного вторгнення, люди, переважно у селах, не дуже переймалися щодо офіційного оформлення спадщини, наприклад. Від дідів до батьків просто житло переходило. Власне, тому весь процес трохи гальмується”, — пояснює начальник військової адміністрації.

Раніше ми більш детально розповідали, як Лиманська громада виживає в зоні боїв і працює з переселенцями. В самій громаді поки залишається трохи більше 2,5 тисяч людей, евакуація ускладнена.