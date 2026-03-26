Проукраїнський напис у Лимані. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На кінець березня 2026-го у фронтовому Лимані залишаються майже дві тисячі цивільних. Вивезти їх звідти наразі “практично неможливо” — місто за близько кілометра від лінії фронту. Ще одна проблема виникає з логістикою через погіршення погодних умов.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо голова Лиманської МВА Олександр Журавльов.

За його даними, нині у фронтовому Лимані залишаються 1995 людей, а у селищах громади — близько 600. Евакуювати їх звідти “практична неможлива” через логістичні проблеми. Раніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповідав, що місто знаходиться за 800 метрів від російських військових, тож зазнає щоденних ударів окупантів з різних видів озброєння.

Водночас голова Лиманської ВА вказує на проблеми з погодою після зимового періоду, які впливають на евакуацію:

“Виходить так, що сьогодні ми, крім того, що боремося з ворогом, то ми ще боремося і з природою. Ви ж розумієте, які були паводки зараз після такої сніжної зими, рівень води дуже великий. Тому дуже-дуже важко, всі наші дамби затопило, і ми ще не бачимо навіть їх орієнтирів, поки не впаде рівень води. Тому евакуація дуже складна”, — розповів Олександр Журавльов.

Як і у випадку з Костянтинівкою, з порятунком цивільних з Лимана можуть допомогти військові, однак поки рівень води залишається високим — оборонці не зможуть допомогти, додав посадовець.

Нагадаємо, війська країни-агресорки намагаються прорвати оборону одразу на кількох стратегічних напрямках фронту, зокрема Донеччини. На відтинках розгортаються запеклі бої — з 17 по 20 березня окупанти провели понад 600 штурмів. За цей час вони втратили більш як 6 тисяч бійців.