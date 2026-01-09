Підтримати
Могли поставляти непридатні міни й привласнювати аванс: ДБР викрило ймовірну схему на оборонних закупівлях

Марія Санатарчук
Приватна компанія нібито уклала п’ять державних контрактів на постачання мін, проте замовлення виконала не повністю. На частину грошей вона, імовірно, поставила непридатні й відповідно небезпечні боєприпаси, а інші авансові платежі привласнила. У результаті такої схеми держава попередньо втратила 3 мільярди гривень.

 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, ідеться про контракти з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням сил логістики ЗСУ. Можливий розмір збитків за ними становить майже 3 мільярди гривень, з яких близько 571 мільйона — втрати через непридатні міни, а решта — привласнення передоплати. 

Невідповідність поставлених боєприпасів технічним умовам, зокрема, підтвердили ряд досліджень і комплексна судова експертиза. Вони виявили, що в мінах подекуди не працює ініціювання вибухової речовини, та й загалом у їхньому корпусі її недостатньо.

Окремо правоохоронці перевіряють, чи могла компанія-постачальник використати аванси за контрактами, щоб купити не пов’язане з ними обладнання й у подальшому передати його іншій структурі. 

Крім основного фігуранта, до ймовірної схеми могло долучитися й інше підприємство. Воно нібито споряджувало боєприпаси вибухівкою та збирало їх із сировини постачальника. За це підприємству могли перерахувати понад 120 мільйонів гривень авансу, проте вчасно роботи воно так і не виконало. Утім, претензій від постачальника не отримало.

Наразі слідчі повідомили про підозру 10 людям, серед яких представники компанії-постачальника, її керівного складу, бухгалтерської служби, керівник підприємства-співвиконавця та службовці військових представництв. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також створення та участь у злочинній організації. Чотирьох фігурантів справи вже затримали. 

Щодо підозрюваних підготували клопотання про запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із заставою від 100 до 500 мільйонів гривень. 

Нині слідчі встановлюють повний перелік причетних і їхню роль у схемі.

