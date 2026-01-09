Один із фігурантів можливої схеми разом зі слідчими. Скриншот Вільного Радіо з відео Офісу Генерального прокурора

Приватна компанія нібито уклала п’ять державних контрактів на постачання мін, проте замовлення виконала не повністю. На частину грошей вона, імовірно, поставила непридатні й відповідно небезпечні боєприпаси, а інші авансові платежі привласнила. У результаті такої схеми держава попередньо втратила 3 мільярди гривень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, ідеться про контракти з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням сил логістики ЗСУ. Можливий розмір збитків за ними становить майже 3 мільярди гривень, з яких близько 571 мільйона — втрати через непридатні міни, а решта — привласнення передоплати.

Невідповідність поставлених боєприпасів технічним умовам, зокрема, підтвердили ряд досліджень і комплексна судова експертиза. Вони виявили, що в мінах подекуди не працює ініціювання вибухової речовини, та й загалом у їхньому корпусі її недостатньо.

Окремо правоохоронці перевіряють, чи могла компанія-постачальник використати аванси за контрактами, щоб купити не пов’язане з ними обладнання й у подальшому передати його іншій структурі.

Крім основного фігуранта, до ймовірної схеми могло долучитися й інше підприємство. Воно нібито споряджувало боєприпаси вибухівкою та збирало їх із сировини постачальника. За це підприємству могли перерахувати понад 120 мільйонів гривень авансу, проте вчасно роботи воно так і не виконало. Утім, претензій від постачальника не отримало.

Наразі слідчі повідомили про підозру 10 людям, серед яких представники компанії-постачальника, її керівного складу, бухгалтерської служби, керівник підприємства-співвиконавця та службовці військових представництв. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також створення та участь у злочинній організації. Чотирьох фігурантів справи вже затримали.

Щодо підозрюваних підготували клопотання про запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із заставою від 100 до 500 мільйонів гривень.

Нині слідчі встановлюють повний перелік причетних і їхню роль у схемі.

Раніше ми розповідали, що на Донеччині нібито викрили командира взводу однієї з військових частин, який нараховував незаконні бойові виплати. У його попередника також є відкрита кримінальна справа за аналогічний злочин.