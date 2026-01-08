Підозрюваний командир взводу однієї з частин, яка дислокується на Донеччині. Фото: ДБР

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Правоохоронці заявили, що викрили командира взводу однієї частин на Донеччині, який нараховував незаконні бойові виплати. У його попередника також відкрита кримінальна справа за аналогічний злочин.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За їхніми даними, посадовець, як і його попередник на цій посаді, організував незаконні бойові виплати підлеглій. Сама ж військовослужбовиця фактично була в тилу.

“Упродовж шести місяців 2023 року жінка безпідставно отримувала додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях. Насправді вона не виконувала бойових завдань і перебувала в тиловому районі”, — кажуть слідчі.

Вони уточнили, що через службову недбалість командира з державного бюджету безпідставно виплатили понад пів мільйона гривень. Згодом чоловік самовільно залишив місце служби.

Працівники ДБР оголосили службовця в розшук, а після знайшли його та повідомили про підозру — за недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану та СЗЧ. Йому загрожує ув’язнення до 8 років у тюрмі.

Нагадаємо, командир взводу на Донецькому напрямку нібито вкрав безпілотників на понад 670 тисяч гривень. У вересні 2025-го йому оголосили підозру.