Молодь Донеччини запрошують на онлайн-тренінг про участь у демократичних процесах: як долучитися

13 березня, в пʼятницю, відбудеться онлайн-тренінг “Права та участь молоді в демократичних процесах”. Учасники говоритимуть про права молоді, можливості впливу на рішення в громадах та участь у демократичних процесах.

Про це повідомили у соцмережах Донецького обласного молодіжного центру.

Онлайн-зустріч запланували на 16:00 у п’ятницю, 13 березня.

Під час тренінгу планують обговорити:

які можливості має молодь для участі в житті громади;

що допомагає або, навпаки, заважає молодим людям бути активними;

які права потрібні молоді для реального впливу на рішення;

чи поважаються права молодих людей у громадах.

Організатори зазначають, що захід планують організувати як майданчик для обговорення та обміну досвідом. Учасники зможуть поділитися своїми думками, почути позиції інших та краще зрозуміти, як впливати на життя громади.

Щоб долучитися до тренінгу, потрібно попередньо зареєструватися. У формі необхідно вказати ім’я та прізвище, вік, стать, електронну адресу, населений пункт проживання та місце навчання або роботи. Також учасники мають надати згоду на обробку персональних даних і за потреби можуть залишити коментар або повідомити про індивідуальні потреби.

Після реєстрації детальну інформацію про захід учасникам надішлють на електронну пошту за день до початку зустрічі.

