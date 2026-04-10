Молодь Донеччини запрошують взяти участь у поетичному конкурсі: умови

Поетичний конкурс для молоді Донеччини, фото: Facebook/Донецька ОДА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Читців та поетів Донеччини віком від 7 до 18 років запрошують до участі у поетичному конкурсі. Оцінюватимуть роботи заочно. Для цього учасникам необхідно зареєструватись та надіслати на розгляд журі відео читання.

Про конкурс повідомили в Донецькій ОДА.

Організатор обласного конкурсу художнього читання “Поетична Донеччина” — Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості.

Роботи приймають за такими темами:

“Слово – то гострий, безжалісний меч, той, що здійма вражі голови з плеч!”;

плеч!”; “Краса природи – це одне з джерел, що живить доброту, сердечність і любов!”;

любов!”; “Мова жива, поки нею говориш про любов!”.

Аби взяти участь у поетичному конкурсі, необхідно заповнити заявку до 8 травня 2026 року. А також — розмістити відео виступу на сторінці

“Позашкілля Донеччини” у Facebook з хештегом #поетичнадонеччина2026. Якість відео має бути не менше, ніж HD (1280×720) та відзняте у поточному році спеціально для Конкурсу. Ролики минулих років на розгляд не приймаються. Тривалість виступу — до 3-4 хвилин. Детальні умови конкурсу можна прочитати за посиланням.

22 травня 2026 року оголосять переможців конкурсу.

Щодо консультацій можна звернутися за номером (066) 033-44-85 — Катерина Колесник.

Нагадаємо, на Донеччині збирають літературні твори військових та волонтерів. З них планують видати дитячу книгу.