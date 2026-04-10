Молодь Донеччини запрошують взяти участь у поетичному конкурсі: умови

Читців та поетів Донеччини віком від 7 до 18 років запрошують до участі у поетичному конкурсі. Оцінюватимуть роботи заочно. Для цього учасникам необхідно зареєструватись та надіслати на розгляд журі відео читання.
Про конкурс повідомили в Донецькій ОДА.
Організатор обласного конкурсу художнього читання “Поетична Донеччина” — Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості.
Роботи приймають за такими темами:
Аби взяти участь у поетичному конкурсі, необхідно заповнити заявку до 8 травня 2026 року. А також — розмістити відео виступу на сторінці
“Позашкілля Донеччини” у Facebook з хештегом #поетичнадонеччина2026. Якість відео має бути не менше, ніж HD (1280×720) та відзняте у поточному році спеціально для Конкурсу. Ролики минулих років на розгляд не приймаються. Тривалість виступу — до 3-4 хвилин. Детальні умови конкурсу можна прочитати за посиланням.
22 травня 2026 року оголосять переможців конкурсу.
Щодо консультацій можна звернутися за номером (066) 033-44-85 — Катерина Колесник.
Нагадаємо, на Донеччині збирають літературні твори військових та волонтерів. З них планують видати дитячу книгу.