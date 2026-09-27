Молодь Званівської громади запрошують пройти опитування про потреби та можливості

Молодь Званівської громади запрошують взяти участь в опитуванні. Ілюстративне фото: Magnific

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Молодіжна рада при Званівській сільській військовій адміністрації проводить опитування серед молоді громади. Учасників запитують про їхні потреби, проблеми, цікаві формати дозвілля та готовність долучатися до громадських ініціатив. Результати планують врахувати у подальшій роботі Молодіжної ради.

Про опитування повідомили у Молодіжній раді при Званівській сільській військовій адміністрації.

Заповнити анкету пропонують молоді віком від 14 до 35 років. Організатори хочуть зʼясувати, які питання найбільше хвилюють молодих жителів громади та чого їм бракує.

Пройти опитування можна онлайн за посиланням.

Зокрема, серед запропонованих тем — освіта та професійний розвиток, працевлаштування, дозвілля, спорт, психологічна підтримка, волонтерство та цифрові навички. Окремо учасники можуть самостійно написати, чого, на їхню думку, найбільше не вистачає молоді громади.

Також в анкеті запитують, у яких заходах молоді люди хотіли б брати участь. Серед варіантів — тренінги та навчання, волонтерські акції, спортивні й культурні заходи, екскурсії та поїздки, а також онлайн-заходи.

Окремі питання стосуються того, що заважає молоді бути активною у житті громади, чи є в опитаних власні ідеї або проєкти та чи хотіли б вони отримувати інформацію про можливості для молоді.

Молодіжна рада також хоче зʼясувати, наскільки жителі знають про її діяльність та де їм найзручніше отримувати інформацію — в Instagram, Facebook, Telegram, електронною поштою або через інші канали.

Нагадуємо, що жителів Комарської громади запрошують долучитися до створення місцевої стратегії розвитку. Для цього треба заповнити відповідну заявку.