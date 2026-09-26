Жителів Комарської громади запрошують до робочої групи з розробки стратегії розвитку: як подати заявку

Село Комар. Фото: Комарська сільська територіальна громада

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Комарська сільська військова адміністрація формує робочу групу, яка розроблятиме стратегію розвитку громади на 2028–2034 роки, а також план заходів із її реалізації до 2030 року. Долучитися можуть жителі громади — навіть ті, хто живе за кордоном.

Про це повідомили в Комарській сільській військовій адміністрації.

До робочої групи запрошують представників громадських організацій, підприємств і установ, а також освітян, працівників культури й соціальної сфери, підприємців, молодь та інших зацікавлених жителів громади.

Учасники аналізуватимуть потреби та можливості громади, визначатимуть її сильні й слабкі сторони, а також працюватимуть над цілями та завданнями майбутньої стратегії. Після цього вони обговорюватимуть її проєкт.

Для довідки: Стратегія розвитку — це документ, який визначає основні цілі та напрями відновлення й розвитку громади на кілька років. Вона слугує основою для розробки конкретних програм, проєктів і бюджетних рішень. На відміну від щорічного бюджету чи короткострокових програм, стратегія розвитку не прив’язана до одного бюджетного циклу — вона задає загальний вектор, у межах якого потім ухвалюють рішення й розподіляють кошти.

Як долучитися до робочої групи

Аби подати свою кандидатуру, потрібно заповнити електронну форму. Також заявку можна надіслати на електронну пошту Комарської сільської ВА [email protected].

Заявки приймають до 10 жовтня 2026 року включно.

Водночас подання заявки не означає автоматичного зарахування до робочої групи. Під час відбору стежитимуть, щоб у ній були представлені різні населені пункти громади, сфери діяльності та зацікавлені сторони.

Раніше ми розповідали, що при Світлодарській МВА формують раду з питань ВПО. Охочі долучитися до дорадчого органу можуть подати свої кандидатури до 31 грудня 2026 року.