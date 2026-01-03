Підтримати
RU
Молодецьке на Донеччині залишається під контролем бригади “Спартан”, — Національна гвардія України

Юлія Маркулич
Російські війська намагаються тиснути на позиції Сил оборони та поширюють фейки про нібито захоплення села Молодецьке на Донеччині, однак населений пункт і далі утримують українські захисники.

Про це повідомили у Національній гвардії України.

У НГУ зазначили, що воїни бригади “Спартан” продовжують обороняти населений пункт, попри постійні спроби росіян прорвати оборону та інформаційні провокації з боку пропагандистських медіа.

“Попри навалу ворога та інформаційні провокації росіян – Молодецьке залишається під контролем воїнів бригади “Спартан”. Нацгвардійці тримають оборону і роблять усе можливе для стримування та ослаблення армії окупанта”, — йдеться у повідомленні.

